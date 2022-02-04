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Под зданием Кабмина студенты вышли на протест: что требуют участники акции (ФОТО)

По данным СМИ, координаторы акции вошли в помещение Кабмина

сегодня, 11:33
Автор:

Денис Подставной
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Студенты Киево-Могилянской академии вышли на протест. Об этом пишет издание ТСН. 

Под зданием Кабмина студенты вышли на протест: что требуют участники акции (ФОТО)

НаУКМА

Как стало известно, сегодня, 4 февраля студенты НаУКМА вышли на протест под здание Кабинета министров Украины. Как пишет издание, требованием участников акции является отставка главы Министерства образования и науки Сергея Шкарлета.

По данным СМИ, координаторы акции вошли в помещение Кабмина.

ТСН пишет, что Сергей Шкарлетт заявил, что по итогам совещания под председательством премьера с участием председателя Верховной Рады, народных депутатов и сообщества НаУКМА достигнута договоренность об отзыве приказа МОН об объявлении повторных выборов президента НаУКМА. 

Как указывается в материале, кроме того было принято решение о невмешательстве правительства, в частности, в лице МОН, в указанную процедуру.

Для справки: На днях в Министерстве образования и науки Украины объявили о повторном конкурсе на должность президента НаУКМА, поскольку экспертно-кадровая комиссия министерства установила нарушения законодательства и устава университета во время выборов. 

Под зданием Кабмина студенты вышли на протест: что требуют участники акции (ФОТО) - фото 2

Фото: LB.ua

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, как Россия отреагировала на данные США о возможной провокации на Донбассе. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков прокомментировал материалы по планам РФ устроить провокацию на Донбассе. 

Сайт "Комментарии" писал о том, что Путин и Си Цзиньпин при встрече не пожали друг другу руки. В настоящее время лидеры двух стран приступили к переговорам.

Читайте также о том, что Собчак рассказала, какое решение по Крыму примет следующий президент РФ. По мнению журналистки, незаконное присоединение украинского полуострова поддерживают многие россияне.


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Источник: https://kyiv.tsn.ua/ru/vybory-prezidenta-mogilyanki-pod-kabminom-studenty-trebuyut-uvolneniya-ministra-obrazovaniya-shkarleta-foto-video-1969249.html
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