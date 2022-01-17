Под Печерским судом собрались сторонники Порошенко: рядом - несколько автозаков (ФОТО)

В Киеве на улице Владимирской, 15 начали собираться сторонники пятого президента Петра Порошенко, который накануне вернулся в Украину. По адресу расположен Печерский районный суд, где политику собираются избирать меру пресечения. Об этом сообщает издание LB.юа.

Под Печерским судом собрались сторонники Порошенко - фото: Lb.ua

Журналисты сообщают, что здание суда находится под усиленной охраной, а неподалеку стоит несколько автозаков.

Отмечается, что по данным Государственного бюро расследований, сторона обвинения будет просить меру пресечения для Порошенко в виде содержания под стражей. Судебное заседание начнется в 11:00.

Напомним, что утром 17 января пятый президент Украины прилетел в Киев после пребывания в Варшаве. По информации партии "Европейская солидарность", его возле аэропорта встретили более 15 тысяч сторонников. Однако выход Порошенко из аэропорта состоялся значительно позже, чем ожидалось, поскольку таможенники проверяли его документы. После того как политик вышел из аэропорта, он сообщил, что его пытались не допустить на территорию Украины. По его словам, пограничники забрали его биометрический паспорт более чем на 15 минут для установления личности.

Отметим, что в декабре 2021 года Порошенко сообщили о подозрении в госизмене и содействии деятельности террористических организаций по делу о поставках угля из ОРДЛО в 2014-2015 годах. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", как ситуация вокруг пятого президента может развиваться дальше и кто в итоге окажется в проигрышном положении. В частности, политтехнолог Борис Тизенгаузен считает неудобным для Порошенко моментом, что как бы ярко и пафосно пятый президент не возвращался в Украину, все помнят, как он уезжал.

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