Под Офисом президента продолжается акция в поддержку украинский армии

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Владимир Лавский
В Киеве под Офисом президента Украины продолжается акция поддержки украинских военных. Об этом сообщают журналисты телеканала "Прямой".
По данным СМИ, несколько тысяч украинцев выступают против новой договоренности между Украиной и Россией о прекращении огня на Донбассе. Как считают участники протеста, этот договор фактически превратил Россию в наблюдателя и вынуждает украинскую сторону идти договариваться с "ДНР" и "ЛНР". На данный момент все проходит без конфликтов.
Как ранее сообщали "Комментарии", военный эксперт Сергей Гармаш высказался о новом формате ТКГ.
"Если люди 5 лет говорили "нет", то им психологически тяжело сказать "да". Это заметно.
Украина продемонстрировала свою конструктивную позицию, усилив свою делегацию главами парламентских комитетов, вице-премьером и заместителями министра. Если Россия не отвечает адекватно, то она показывает западным партнерам свою "конструктивность".
Изменит ли это (возможная смена переговорщиков с российской стороны – ред.) что-то? Сомневаюсь, потому что ТКГ исполнительный орган, он не принимает политических решений по ходу межгосударственного конфликта. Ну, а замена представителей России из ОРДЛО тем более малозначима, поскольку они лишь озвучивают позицию РФ и не продуцируют самостоятельных позиций".
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