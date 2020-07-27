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Под Офисом президента продолжается акция в поддержку украинский армии

На месте событий присутствует несколько тысяч людей

сегодня, 20:46
Автор:

Владимир Лавский
Под Офисом президента продолжается акция в поддержку украинский армии

В Киеве под Офисом президента Украины продолжается акция поддержки украинских военных. Об этом сообщают журналисты телеканала "Прямой". 

По данным СМИ, несколько тысяч украинцев выступают против новой договоренности между Украиной и Россией о прекращении огня на Донбассе. Как считают участники протеста, этот договор фактически превратил Россию в наблюдателя и вынуждает украинскую сторону идти договариваться с "ДНР" и "ЛНР". На данный момент все проходит без конфликтов. 

Как ранее сообщали "Комментарии", военный эксперт Сергей Гармаш высказался о новом формате ТКГ

"Если люди 5 лет говорили "нет", то им психологически тяжело сказать "да". Это заметно.

Украина продемонстрировала свою конструктивную позицию, усилив свою делегацию главами парламентских комитетов, вице-премьером и заместителями министра. Если Россия не отвечает адекватно, то она показывает западным партнерам свою "конструктивность".

Изменит ли это (возможная смена переговорщиков с российской стороны – ред.) что-то? Сомневаюсь, потому что ТКГ исполнительный орган, он не принимает политических решений по ходу межгосударственного конфликта. Ну, а замена представителей России из ОРДЛО тем более малозначима, поскольку они лишь озвучивают позицию РФ и не продуцируют самостоятельных позиций". 



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