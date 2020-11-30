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Под Киевом на новогодние праздники откроют деревушку по мотивам книги о Гарри Поттере

Работать столичный Хогсмит будет с 5 декабря по 28 февраля. Открытие в 11:00. Вход в деревушку обойдется в 500 грн

сегодня, 17:20
Автор:

Дмитрий Симоненко

Уже в эти выходные под Киевом, а именно на столичных Осокорках в парке развлечений Osocor Residence, обещают открыть деревушку под названием Хогсмид по мотивам всемирно известного бестселлера Джоан Роуллиг "Гарри Поттер". В ней главный герой поттерианы вместе с друзьями проводил рождественские праздники и "срочные собрания". 

Под Киевом на новогодние праздники откроют деревушку по мотивам книги о Гарри Поттере

Создатели деревушки обещают, что здесь все будет как в сказочной саге: каток, сливочное пиво, таверна. Кроме того, на территории Хогсмида будут работать фудкорты и ярмарки, мастер-классы по различным волшебным дисциплинам, типа "зельеваренье", фотозоны, различные представления. Организаторы заявляют, что на каждый день здесь запланирована новая программа.  

Под Киевом на новогодние праздники откроют деревушку по мотивам книги о Гарри Поттере - фото 2
Под Киевом на новогодние праздники откроют деревушку по мотивам книги о Гарри Поттере - фото 3
Под Киевом на новогодние праздники откроют деревушку по мотивам книги о Гарри Поттере - фото 4
Под Киевом на новогодние праздники откроют деревушку по мотивам книги о Гарри Поттере - фото 5
Под Киевом на новогодние праздники откроют деревушку по мотивам книги о Гарри Поттере - фото 6

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что западная пресса сообщает, что 27 дневников покойного Алана Рикмана опубликуют как мемуары. Книга поступит в продажу осенью 2022 года. В книге напечатают как и остроумные мысли, так и откровенные признания актера, которые он писал на протяжении более чем 25 лет карьеры в кино.




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Источник: https://t.me/kievmap/3774
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