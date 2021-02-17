Под Кабмином будут митинговать железнодорожники: что случилось

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Ольга Чародий
Работники АО "Укрзализныця" выйдут на митинг под
стены Кабинета министров Украины с требованием повысить зарплаты и выплатить
премии. Об этом в Facebook сообщил бывший директор по развитию бизнеса УЗ
Андрей Рязанцев.
Кабинет министров - фото из открытых источников
По его словам, митинг вызван нарушением ряда договоренностей
между администрацией предприятия и трудовым коллективом.
Напомним, Укрзализныця вскоре планирует запуск двух скоростных двухэтажных поездов Skoda после их ремонта. Известно, что ремонт поездов будет делать производитель — Skoda Transportation Group. А базовая подготовка к ремонту будет проводиться на ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод". То есть, на собственном предприятии Укрзализныци. Это поможет уменьшить затраты. В компании считают, что целесообразней провести некоторые ремонтные работы в Украине. Например, те, которые не требуют специализированной экспертизы Skoda как производителя.
Так, на ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод" будут производить замену изношенных частей, окраску транспорта, восстановление лакокрасочного покрытия, замену салонного оборудования.
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