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Под Кабмином будут митинговать железнодорожники: что случилось

Железнодорожники также призывают возвратить пятидневную рабочую неделю

сегодня, 00:15
Автор:

Ольга Чародий

Работники АО "Укрзализныця" выйдут на митинг под стены Кабинета министров Украины с требованием повысить зарплаты и выплатить премии. Об этом в Facebook сообщил бывший директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев.

Под Кабмином будут митинговать железнодорожники: что случилось

Кабинет министров - фото из открытых источников

"Всего должно прибыть из регионов более три тысячи митингующих, которые выдвигают ряд требований к руководству предприятия и правительства. Следует помнить, что это лишь чуть более одного процента работников "Укрзализныци". Вместе с семьями железнодорожников это более одного миллиона граждан", — сообщил Рязанцев.

По его словам, митинг вызван нарушением ряда договоренностей между администрацией предприятия и трудовым коллективом.

"В перечень требований, среди прочих, войдет возвращение пятидневной рабочей недели, выплата тринадцатой зарплаты и тому подобное. Среди требований к КМУ — полная компенсация за перевозку льготных категорий граждан, возвращение акциза за использованное локомотивами дизельного топлива из дорожного фонда, и тому подобное", — сообщил Рязанцев.

Напомним, Укрзализныця вскоре планирует запуск двух скоростных двухэтажных поездов Skoda после их ремонта. Известно, что ремонт поездов будет делать производитель — Skoda Transportation Group. А базовая подготовка к ремонту будет проводиться на ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод". То есть, на собственном предприятии Укрзализныци. Это поможет уменьшить затраты. В компании считают, что целесообразней провести некоторые ремонтные работы в Украине. Например, те, которые не требуют специализированной экспертизы Skoda как производителя.

Так, на ЗАО "Киевский электровагоноремонтный завод" будут производить замену изношенных частей, окраску транспорта, восстановление лакокрасочного покрытия, замену салонного оборудования.




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Источник: https://www.facebook.com/100001255202882/posts/3929358717115930/
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