Почти пол суток без света: Укрэнерго сказало кого коснутся отключения

Завтра, 19 февраля, в Украине будут снова действовать ограничения электроснабжения для промышленных предприятий и бизнеса. Причиной таких мер стали массовые атаки российских дронов и ракет, повредивших энергообъекты. Несмотря на усилия энергетиков, ситуация остается напряженной, а график отключений может изменяться в течение дня.

Отключение света. Фото из открытых источников

Согласно информации Укрэнерго, ограничения мощности будут введены в два периода:

06:00 – 09:00

15:00 – 22:00

В настоящее время для бытовых потребителей отключения не предусмотрены, однако призывают экономно использовать электроэнергию во избежание экстренных мер.

Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы оперативно восстановить поврежденную инфраструктуру. В то же время Укрэнерго предупреждает: ситуация динамична и возможны изменения в графике ограничений.

Графики отключений по областям

Группы отключений могут изменяться в соответствии с ситуацией в энергосистеме, поэтому рекомендуется периодически проверять график актуальной информации.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ситуация с оккупированной Запорожской АЭС угрожающая. С начала полномасштабной вооруженной агрессии России оккупанты пытаются совершить на АЭС различные провокации. Уже неоднократно враг предупреждал якобы о провокациях, которые планируют совершить ВСУ. Одна из угроз – это блекаут на станции.



