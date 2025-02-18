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Почти пол суток без света: Укрэнерго сказало кого коснутся отключения

Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться

18 февраля 2025, 18:07
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Амбарцумян Анна

Завтра, 19 февраля, в Украине будут снова действовать ограничения электроснабжения для промышленных предприятий и бизнеса. Причиной таких мер стали массовые атаки российских дронов и ракет, повредивших энергообъекты. Несмотря на усилия энергетиков, ситуация остается напряженной, а график отключений может изменяться в течение дня.

Почти пол суток без света: Укрэнерго сказало кого коснутся отключения

Отключение света. Фото из открытых источников

Согласно информации Укрэнерго, ограничения мощности будут введены в два периода:

  • 06:00 – 09:00

  • 15:00 – 22:00

В настоящее время для бытовых потребителей отключения не предусмотрены, однако призывают экономно использовать электроэнергию во избежание экстренных мер.

Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы оперативно восстановить поврежденную инфраструктуру. В то же время Укрэнерго предупреждает: ситуация динамична и возможны изменения в графике ограничений.

Графики отключений по областям

Группы отключений могут изменяться в соответствии с ситуацией в энергосистеме, поэтому рекомендуется периодически проверять график актуальной информации.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что ситуация с оккупированной Запорожской АЭС угрожающая. С начала полномасштабной вооруженной агрессии России оккупанты пытаются совершить на АЭС различные провокации. Уже неоднократно враг предупреждал якобы о провокациях, которые планируют совершить ВСУ. Одна из угроз – это блекаут на станции.




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Источник: https://t.me/Ukrenergo/3719
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