Почти пол суток без света: Укрэнерго сказало кого коснутся отключения

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Амбарцумян Анна
Завтра, 19 февраля, в Украине будут снова действовать ограничения электроснабжения для промышленных предприятий и бизнеса. Причиной таких мер стали массовые атаки российских дронов и ракет, повредивших энергообъекты. Несмотря на усилия энергетиков, ситуация остается напряженной, а график отключений может изменяться в течение дня.
Отключение света. Фото из открытых источников
Согласно информации Укрэнерго, ограничения мощности будут введены в два периода:
06:00 – 09:00
15:00 – 22:00
В настоящее время для бытовых потребителей отключения не предусмотрены, однако призывают экономно использовать электроэнергию во избежание экстренных мер.
Специалисты прилагают максимум усилий, чтобы оперативно восстановить поврежденную инфраструктуру. В то же время Укрэнерго предупреждает: ситуация динамична и возможны изменения в графике ограничений.
Графики отключений по областям
Киевская область – графики отключений;
Винницкая область – графики отключений;
Волынская область – графики отключений;
Днепропетровская область – графики отключений;
Донецкая область – графики отключений;
Житомирская область – графики отключений;
Закарпатская область – графики отключений;
Запорожская область – графики отключений;
Ивано-Франковская область – графики отключений;
Кировоградская область – графики отключений;
Львовская область – графики отключений;
Николаевская область – графики отключений;
Одесская область – графики отключений;
Полтавская область – графики отключений;
Ровенская область – графики отключений;
Сумская область – графики отключений;
Тернопольская область – графики отключений;
Харьковская область – графики отключений;
Херсонская область – графики отключений;
Хмельницкая область – графики отключений;
Черкасская область – графики отключений;
Черновицкая область – графики отключений;
Черниговская область – графики отключений.
Группы отключений могут изменяться в соответствии с ситуацией в энергосистеме, поэтому рекомендуется периодически проверять график актуальной информации.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что ситуация с оккупированной Запорожской АЭС угрожающая. С начала полномасштабной вооруженной агрессии России оккупанты пытаются совершить на АЭС различные провокации. Уже неоднократно враг предупреждал якобы о провокациях, которые планируют совершить ВСУ. Одна из угроз – это блекаут на станции.
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