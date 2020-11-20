Почему в Украине не отслеживают контакты больных COVID, - Офис президента

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Елизавета Черных
Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, почему в Украине не работает система отслеживания контактов инфицированных COVID-19.
ФОТО: Из открытых источников
По словам замруководителя, отслеживание контактов при таком большом приросте инфицированных может запутывать. Тимошенко также добавил, что ранее в стране использовали данную систему, когда количество заболевших было меньше.
Коронавирусная инфекция в Украине, к сожалению, распространяется достаточно стремительно. Сегодня был зафиксирован абсолютный рекорд заражений за сутки — количество заболевших составляло 14 575 человек, а 7 845 человек выздоровели.
Как сообщали "Комментарии" ранее, ученые выяснили, что ополаскиватель для полости рта может уничтожать коронавирус.
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