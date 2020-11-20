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Почему в Украине не отслеживают контакты больных COVID, - Офис президента

в ОП заявили, что отслеживание контактов может запутывать

сегодня, 21:58
Автор:

Елизавета Черных

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко рассказал, почему в Украине не работает система отслеживания контактов инфицированных COVID-19. 

Почему в Украине не отслеживают контакты больных COVID, - Офис президента

ФОТО: Из открытых источников

По словам замруководителя, отслеживание контактов при таком большом приросте инфицированных может запутывать. Тимошенко также добавил, что ранее в стране использовали данную систему, когда количество заболевших было меньше.

"Допустим, сегодня вы пообщались с заболевшим и должны уйти на самоизоляцию. Вы сделали тест, он негативный, но есть еще инкубационный период, а послезавтра вы опять пообщались с каким-то заболевшим… То есть, это уже очень запутанная система, в которой при таком количестве, по оценкам Минздрава и Кабмина, нет особой необходимости", — сказал Кирилл Тимошенко. 

Коронавирусная инфекция в Украине, к сожалению, распространяется достаточно стремительно. Сегодня был зафиксирован абсолютный рекорд заражений за сутки — количество заболевших составляло 14 575 человек, а 7 845 человек выздоровели.

Как сообщали "Комментарии" ранее, ученые выяснили, что ополаскиватель для полости рта может уничтожать коронавирус. 


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Источник: https://interfax.com.ua/news/interview/704928.html
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