Почему в СССР дети боялись черную «Волгу»: три жутких объяснения

Одной из самых популярных страшилок среди детей во времена СССР были истории о черной Волге. Одной из самых известных таких страшилок была история о черной "Волге" – загадочном автомобиле, который якобы угонял людей. Эта легенда получила наибольшее распространение в 1970-1980-х годах. По слухам, черная "Волга" с номерами ССД ("смерть советским детям") курсировала по городам, ища жертв. Садившийся в машину бесследно исчезал.

Черная "Волга"

Впрочем, есть несколько версий того, почему дети так боялись ту черную "Волгу".

Первая версия связана с Лаврентием Берией, который передвигался якобы именно на черной Волге. По слухам, министр госбезопасности Лаврентий Берия ездил на черной "Волге" по Москве, ища молодых девушек, которых потом похищал и насиловал. После ареста Берии в 1953 году его обвинили в многочисленных преступлениях, в том числе и в развратных действиях. Его охранник подтвердил, что девушек отбирали во время поездок по городу на авто. Однако историки не исключают, что эти показания могли быть получены под давлением.

Вторая версия напрямую связана с детьми. Согласно ей, черная "Волга" с мистическими номерами ССД была смертельно опасна: садившийся у нее ребенок бесследно исчезал. Страх перед таинственной машиной был настолько сильным, что родители даже использовали эту историю для воспитания: пугали детей, что черная Волга заберет тех, кто не слушается, возвращается домой поздно или не выполняет домашние задания.

Истоки этой басни могут быть связаны со сталинскими репрессиями, когда людей забирали ночью на черных авто, известных как "воронки". Задержанных увозили в неизвестном направлении, а их родные часто так и не узнавали, что с ними произошло.

И третья версия связана с похищением людей якобы ради черной трансплантации. Этот сюжет был распространен не только в СССР, но и в странах соцлагеря, в частности, Польши и Эстонии. По слухам, в черной "Волге" якобы передвигались священники, евреи, иностранцы или агенты КГБ, похищавшие детей, чтобы скачать из них кровь или вырезать органы для продажи за границу. Эти истории настолько пугали детей, что при виде черной машины они сразу убегали и прятались.

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