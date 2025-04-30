Почему в Европе цены на газ падают, а в Украине растут

Цены на газ в апрельских контрактах (UA-VTP-CM) превысили спотовые котировки на европейском хабе TTF. Украинский газ во вторник стоил около 19150 грн/тыс. кубометров (31,8 евро/MWh), в то время как европейский продавался на уровне 31,5 евро/MWh.

Цены на газ. Фото из открытых источников

Аналитики отмечают, что впервые с 1 мая 2024 г. цены на природный газ в Украине поднялись выше европейских цен на газ, а спред между ценами достиг €0,3/MWh в пользу украинских цен. Разница не учитывает стоимость транспортировки газа в Украину.

Под влиянием теплой погоды и стабильных поставок цены на газ в Европе продолжают проседать. Однако в Украине ситуация совсем другая. Газ дорожает в цене из-за устойчивого спроса со стороны государственных компаний, в частности "Нефтегаза" и "Оператора ГТС Украины".

В то же время "Укрнафта" прекратила продажу на рынке после решения Кабмина обязать компанию продавать газ для "Нафтогаза" в рамках ПСО.

Эксперты отмечают, что разница между европейскими и украинскими ценами остается недостаточной для возобновления коммерческого импорта, поскольку она не покрывает расходы на транспортировку газа.

Читайте на портале "Комментарии" — газоснабжающая компания "Нафтогаз" объявила, что тарифы на газ для населения останутся без изменений до 30 апреля 2026 года. Украинцы будут платить за газ 7,96 гривны за кубометр газа.

23 апреля компания "Нефтегаз" официально сообщила о продлении действия тарифного плана "Фиксованный" на еще один год. Это означает, что все бытовые потребители и дальше будут платить 7,96 гривны за кубометр газа с учетом НДС, независимо от колебаний на рынке или сезона.

"Газ для населения – важная часть нашей работы. Мы поддерживаем стабильность и выполняем обязательства даже в самых сложных условиях", — сообщил руководитель "Нафтогаза" Роман Чумак.

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