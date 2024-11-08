Почему украинцы пакуют чемоданы: что подталкивает искать будущее за границей

Украина столкнулась с серьезной проблемой: из-за частых отключений света многие люди решили искать лучшей жизни в других странах. С третьего квартала количество эмигрировавших украинцев выросло на 200 тысяч, достигнув в общей сложности почти 6,8 миллиона человек.

Возросло количество украинцев, покидающих страну

Отключение света летом стало основной причиной, почему люди решили уезжать. Это повлияло на их решение, потому что жить без стабильного электроснабжения сложно. Многие не могут нормально работать и вести обычный быт. Поэтому они ищут страны, где таких проблем нет.

Этот отток людей оказал серьезное влияние на украинские предприятия, особенно малые и средние. Они испытывают большую нехватку работников. Национальный банк Украины прогнозирует, что конкуренция за рабочие места вырастет, что может повысить заработные платы до уровня выше, чем до войны.

Национальный банк также предупреждает, что если люди и дальше будут покидать страну, это может негативно повлиять на экономику. Есть риск, что с каждым годом проблема будет только расти, влияя на все аспекты жизни в Украине.

Читайте на портале "Комментарии" — Украина сталкивается с серьезным дефицитом кадров, охватывающим все сферы экономики. По словам заместителя министра экономики Татьяны Бережной, это стало главной проблемой для бизнеса в условиях войны и экономических проблем.

Кроме того, "Комментарии" писали, что на коммунальных предприятиях города Харькова есть незначительный дефицит кадров . Об этом сегодня, 10 октября, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире национального телемарафона, информирует портал "Комментарии".