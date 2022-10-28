Почему США не видят в РФ угрозы № 1 – как главным вызовом для Вашингтона стал Китай

Пентагон опубликовал полную версию Стратегии национальной обороны США. Россия описана как острая угроза, но она не будет систематически представлять вызов для США в течение долгого срока. А вот Китайская Народная Республика (КНР) обозначена как главный стратегический конкурент США на предстоящие десятилетия – и как единственный соперник, который намерен перекроить международный порядок и обладает растущей силой для этого. О чем говорит данная Стратегия? Как отношения между США и РФ, США и КНР могут развиваться в обозримом будущем? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Новая оборонная стратегия США. Фото: из открытых источников

После распада СССР, наконец-то, у США появился достойный по силе конкурент в борьбе за гегемонию в мире

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко считает, что США сформировали стратегию, ориентируясь на послевоенную ситуацию, в которой Россия – проиграла войну, которую сама и затеяла.

"В США предельно рационально подходят к оценке угроз. И в очередной раз в их Стратегии подтверждается аксиоматичность того, что именно экономическая сила определяет военные возможности. А экономика РФ не способна на поддержание длительной и масштабной кампании, в отличие от экономики Китая, – поясняет эксперт. – Также Стратегия фиксирует, по сути, проигрыш и, соответственно, завершение политики "мягкой силы", которая активно пропагандировалась как альтернатива силовому давлению на конкурентов".

По мнению Юрия Гаврилечко, после распада СССР, наконец-то, у США появился достойный по силе конкурент в борьбе за гегемонию в мире. И появление такого конкурента в виде КНР должно, считает он, объединить элиты США, переключив их фокус внимания с активизации борьбы между собой – на борьбу с внешним противником. Таким образом, отмечает эксперт, снижается риск роста центробежных тенденций в самих США.

"Скорее всего, в итоге мы увидим Трампа и/или большинство республиканцев в Конгрессе и Сенате в 2024 году", – прогнозирует Юрий Гаврилечко.

Китай всё еще находится на пути к первому месту

Ассоциированный аналитик Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, эксперт по Восточной Азии Алексей Живора рассуждает так:

"Если раньше большинство конфликтов между США и КНР завершалось компромиссными решениями, то сейчас, когда Пекин уже увереннее чувствует себя на международной арене, его риторика резко изменилась. Определенная предсказуемость режима, обусловленная коллективным принятием решений, формально отошла в прошлое с переизбранием Си Цзиньпиня генсекретарем Компартии Китая на третий срок ".

По словам эксперта, в отличие от России, которая экономически почти ничего не представляет и в перспективе не будет входить даже в десятку экономик мира, Китай всё еще находится на пути к первому месту. При текущих темпах развития можно ожидать, что он достигнет этой цели к середине столетия.

"Соответственно, перед США возникает вызов "Как сдержать наибольшую экономику мира и самый недемократический режим в будущем?" Количество необходимых ресурсов в этой миссии несовместимо с помощью, которую Вашингтон предоставляет Украине сейчас, потому что кроме сугубо объемов существуют риски, исходящие из глубокой экономической взаимозависимости США и КНР. Этот фактор еще называют "оружием взаимного экономического уничтожения". Таким образом, – констатирует Алексей Живора, – перед США стоит вызов разорвать эту взаимозависимость перед тем, как КНР сможет диктовать свои условия. Своеобразная гонка против времени. А это, в первую очередь, внутренняя проблема. Ведь надо убедить инвесторов отказаться от сотрудничества с китайским режимом, создать условия в других местах и т.д. Это процесс, который растянется не на месяцы или годы, а на десятилетия".

Для США Китай – это вызов подобно СССР в годы "холодной войны"



Политолог-международник Георгий Кухалейшвили акцентирует, что данная редакция Стратегии национальной безопасности США говорит о том, что американцы не воспринимают Россию в качестве равнозначного соперника, в отличие от Китая.

"Суть в том, что РФ не является такой мощной экономической, военной и политической силой как КНР. Под "острой угрозой" подразумевается склонность российского руководства к непредсказуемым и опасным для международной безопасности действиям, как, к примеру, вторжение в Украину. Словесные пустые ядерные угрозы из уст российских политиков и провластных экспертов, углубляющаяся международная изоляция и экономический кризис в РФ под влиянием санкций, полный провал ее военных на поле боя в Украине понизили роль России в глазах США до страны-изгоя вроде Ирана или Северной Кореи", – отмечает эксперт.

РФ, продолжает он, представляет именно ситуативную угрозу для США и НАТО. Угрозу, на которую они могут ответить применением силы, о чем уже дали понять командующие американской 101-й воздушно-десантной дивизии "Кричащие орлы".

"С Китаем всё гораздо сложнее. Для США это вызов подобно СССР в годы "холодной войны". В отличие от России, у Китая колоссальное экономическое влияние в большинстве стран мира, – подчеркивает Георгий Кухалейшвили. – Многие развивающиеся страны в зависимости от грантов и кредитов КНР, а европейские – не упускают возможности поработать с китайскими инвесторами. Американцы готовятся к новой биполярности, где России будет отведена роль приложения Китая, источника дешевого сырья и военных технологий".

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