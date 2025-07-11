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Почему нельзя оставлять зеркала открытыми ночью

Почему на ночь советуют закрывать зеркала

11 июля 2025, 00:14
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Недилько Ксения

Зеркала издавна считались особыми, даже мистическими предметами. Они не только отражают наш вид, но и якобы "сохраняют" часть энергии человека. Поэтому существует множество предрассудков, один из самых распространенных — не оставлять зеркала открытыми ночью. Почему? Разберемся, что говорит народная мудрость, мистика и психология.

Почему нельзя оставлять зеркала открытыми ночью

Почему нельзя оставлять зеркала открытыми ночью

Мистический взгляд: ворота в другой мир

Во многих культурах зеркалам приписывали роль портала между нашим миром и потусторонним миром. Считалось, что после заката активизируются не только добрые силы, но и темные. Ночью, когда человек спит и наиболее уязвим, зеркало якобы становится каналом, через который в дом могут попасть злые духи или "чужие" энергии.

Поэтому наши предки завешивали зеркала тканью или закрывали их дверцей шкафа, особенно если в доме был болен или после похорон. В таких случаях считалось, что душа умершего может "застрять" в отражении или утащить за собой живых.

Народные приметы и страхи

Существует несколько распространенных примет и оговорок:

Зеркало, оставленное открытым ночью, собирает негативную энергию и отдает ее жильцам дома.

Во сне можно "увидеть себя" в зеркале, что считается очень плохим знаком, словно человек встретил собственную тень или даже смерть.

Ребенку нельзя спать напротив зеркала, потому что это "ворует силу и здоровье".

Хотя эти верования трудно проверить наукой, они все еще живут во многих семьях.

Объяснение психологов

Психологи тоже советуют не ставить зеркала напротив кровати. Причины совсем не мистические:

В темноте можно увидеть собственное отражение и испугаться.

Зеркала могут "разрывать" ощущение покоя в спальне, создавать впечатление движения или присутствия кого-то еще.

Избыток бликов и света (от фонарей или луны) из-за зеркала ухудшает сон и вызывает тревогу.

Традиции в интерьере

По этой же причине во многих культурах до сих пор не рекомендуют ставить большие зеркала в спальнях, особенно напротив кровати. А если зеркало уже есть, советуют прикрывать его на ночь шторкой или тканью.

Итак, действительно ли нельзя?

Если верить легендам и приметам – зеркала ночью действительно могут "открывать путь" плохому. С точки зрения психологии могут мешать спокойному сну и провоцировать тревогу.

Поэтому даже без мистики завешивать зеркала на ночь — это давний и довольно умный ритуал, помогающий чувствовать себя в спальне более спокойно и защищенно.

Напомним, портал "Комментарии" писал , зачем закрывают зеркала на похоронах.



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