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Недилько Ксения
Зеркала издавна считались особыми, даже мистическими предметами. Они не только отражают наш вид, но и якобы "сохраняют" часть энергии человека. Поэтому существует множество предрассудков, один из самых распространенных — не оставлять зеркала открытыми ночью. Почему? Разберемся, что говорит народная мудрость, мистика и психология.
Почему нельзя оставлять зеркала открытыми ночью
Во многих культурах зеркалам приписывали роль портала между нашим миром и потусторонним миром. Считалось, что после заката активизируются не только добрые силы, но и темные. Ночью, когда человек спит и наиболее уязвим, зеркало якобы становится каналом, через который в дом могут попасть злые духи или "чужие" энергии.
Поэтому наши предки завешивали зеркала тканью или закрывали их дверцей шкафа, особенно если в доме был болен или после похорон. В таких случаях считалось, что душа умершего может "застрять" в отражении или утащить за собой живых.
Народные приметы и страхи
Существует несколько распространенных примет и оговорок:
Зеркало, оставленное открытым ночью, собирает негативную энергию и отдает ее жильцам дома.
Во сне можно "увидеть себя" в зеркале, что считается очень плохим знаком, словно человек встретил собственную тень или даже смерть.
Ребенку нельзя спать напротив зеркала, потому что это "ворует силу и здоровье".
Хотя эти верования трудно проверить наукой, они все еще живут во многих семьях.
Объяснение психологов
Психологи тоже советуют не ставить зеркала напротив кровати. Причины совсем не мистические:
В темноте можно увидеть собственное отражение и испугаться.
Зеркала могут "разрывать" ощущение покоя в спальне, создавать впечатление движения или присутствия кого-то еще.
Избыток бликов и света (от фонарей или луны) из-за зеркала ухудшает сон и вызывает тревогу.
Традиции в интерьере
По этой же причине во многих культурах до сих пор не рекомендуют ставить большие зеркала в спальнях, особенно напротив кровати. А если зеркало уже есть, советуют прикрывать его на ночь шторкой или тканью.
Если верить легендам и приметам – зеркала ночью действительно могут "открывать путь" плохому. С точки зрения психологии могут мешать спокойному сну и провоцировать тревогу.
Поэтому даже без мистики завешивать зеркала на ночь — это давний и довольно умный ритуал, помогающий чувствовать себя в спальне более спокойно и защищенно.
Напомним, портал "Комментарии" писал , зачем закрывают зеркала на похоронах.