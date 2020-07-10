Почему не работают Минские соглашения: в СНБО назвали причину

Фото: Украинская правда

Минские соглашения больше не работают, как следует, поскольку ситуация с момента их подписания изменилась. За 5 лет договоренности по многим пунктам утратили свою актуальность, считает секретарь Совета по нацбезопасности и обороне Алексей Данилов. Об этом рассказал в программе "Право на власть".

Минские соглашения больше не могут работать так, как раньше, считают в СНБО. С момента их подписания прошло более 5 лет. За это время изменилась общественно-политическая ситуация и ситуация на фронте, в том числе. Все это в комплексе привело к тому, что договоренности больше не эффективны.

"Если взять тот период, когда их подписывали, и сейчас - это же совсем иная ситуация. В переговорах уже нет тех людей, которые ставили подписи. Сейчас совсем другой мир и в нем происходят совсем другие процессы", - говорит Данилов.

Секретарь СНБО возмущен тем, что Россия, ссылаясь якобы на Минские соглашения, требует от Украины изменить Конституцию.

"Я не понимаю, почему Россия вдруг решила, что может вмешиваться во внутренние дела Украины, и требует изменить Конституцию. Мы же не говорим им, чтобы они меняли свою", - сказал он.

Единственный способ сделать Минские соглашения более эффективными, рассказал ранее министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников, - пересмотреть их уже сейчас и внести изменения.

Также "Комментарии" писали о том, что саммит нормандской четверки относительно Донбасса может состояться уже в августе. Какие условия для этого необходимо выполнить, ранее рассказали в Офисе президента.

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