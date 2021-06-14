Почему НАТО хочет разместить свою базу в Катаре

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Данило Матюха
США ведут переговоры с властями Катара о создании на территории страны учебной базы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников.
Войска НАТО в Афганистане - фото: Reuters
После вывода своего контингента из Афганистана американские военные планируют тренировать бойцов местных спецвойск уже вне территории страны.
По информации журналистов, представители Службы безопасности под командованием НАТО обратились к властям Катара с просьбой обеспечить базу, которая может быть использована для обучения афганских спецподразделений в рамках стратегических обязательств после вывода иностранных войск из Афганистана.
Источники агентства сообщают, что сейчас обсуждается вопрос о направлении афганских спецподразделений на тренировочную базу в Катаре сроком на 4-6 недель.
Отмечается, что после вывода из Афганистана иностранного контингента армия страны готовится к атакам талибов. Они окружают позиции силовиков и вторгаются на территории, контролируемые правительством.
Напомним, несмотря на то, что Украину не пригласили принять участие в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, отношение Североатлантического Альянса к нашей стране не изменилось. О том, чего ждать Украине после саммита, изданию "Комментарии" спрогнозировал политический эксперт Вадим Трюхан. Детали в нашем материале.
Ранее "Комментарии" сообщали, что одна из основных причин, из-за чего вступление Украины в НАТО пока невозможно, по словам политолога Николая Мельника, заключается в том, что Украина имеет территориальные споры с Российской Федерацией.
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