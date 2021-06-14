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Почему НАТО хочет разместить свою базу в Катаре

Американские эксперты собираются учить афганские спецподразделения

14 июня 2021, 20:01
Автор:

Данило Матюха

США ведут переговоры с властями Катара о создании на территории страны учебной базы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленных западных чиновников.

Почему НАТО хочет разместить свою базу в Катаре

Войска НАТО в Афганистане - фото: Reuters

После вывода своего контингента из Афганистана американские военные планируют тренировать бойцов местных спецвойск уже вне территории страны.

По информации журналистов, представители Службы безопасности под командованием НАТО обратились к властям Катара с просьбой обеспечить базу, которая может быть использована для обучения афганских спецподразделений в рамках стратегических обязательств после вывода иностранных войск из Афганистана.

Источники агентства сообщают, что сейчас обсуждается вопрос о направлении афганских спецподразделений на тренировочную базу в Катаре сроком на 4-6 недель.

Отмечается, что после вывода из Афганистана иностранного контингента армия страны готовится к атакам талибов. Они окружают позиции силовиков и вторгаются на территории, контролируемые правительством.

Напомним, несмотря на то, что Украину не пригласили принять участие в саммите НАТО, который состоится 14 июня в Брюсселе, отношение Североатлантического Альянса к нашей стране не изменилось. О том, чего ждать Украине после саммита, изданию "Комментарии" спрогнозировал политический эксперт Вадим Трюхан. Детали в нашем материале.

Ранее "Комментарии" сообщали, что одна из основных причин, из-за чего вступление Украины в НАТО пока невозможно, по словам политолога Николая Мельника, заключается в том, что Украина имеет территориальные споры с Российской Федерацией.


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Источник: https://www.reuters.com/world/middle-east/exclusive-nato-approaches-qatar-seek-training-base-afghan-forces-after-2021-06-14/?taid=60c767f035ede90001f5fff5&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter
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