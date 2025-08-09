Почему на встречу Трампа с Путиным надежды мало и война будет продолжаться

В медиа продолжают обсуждать предстоящую встречу Дональда Трампа с Владимиром Путиным, где, как уже становится очевидно, не будет президента Украины Владимира Зеленского. Кому эта встреча оказались больше нужна и, что уже удивляет в шумихе вокруг нее? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, собрав мнения экспертов.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

У Трампа уже была встреча с путиным, но "Большой сделки" за счёт Украины не произошло

Политолог, профессор кафедры международных отношений Государственного университета "Киевский авиационный институт" Максим Яли считает, что Путин был вынужден предложить Трампу личную встречу. Как известно, американский президент хотел её организовать как можно скорее с момента своего возвращения в Белый дом. Потому как по-другому выиграть дополнительное время без угрозы введения вторичных санкций против российской нефти уже было нереально.

"Аляска – символичное место успешной территориальной сделки для США с Россией. Купив "за копейки" Аляску США приобрели нефтяной "Клондайк". В бизнесовой логике Трампа – идеальный кейс. Почему и я лично, и большинство экспертов сомневались в реалистичности этой встречи? Потому что реальных решений по главным вопросам двусторонней повестки нет. И, тем более, окончательных условий прекращения огня. Но уже известно, что будет и вторая встреча президентов США и россии, которая состоится уже на территории рф. Что очень выгодно с точки зрения легитимации путина на международной арене после более, чем трех лет пребывания в статусе международного преступника, на арест которого выписан ордер Международного криминального суда. И вместо того, чтобы быть на скамье подсудимых в Гааге, отвечать за совершенные военные преступления, в результате которых погибли десятки, если не сотни тысяч мирных граждан, он будет принимать у себя в гостях лидера единственной сверхдержавы мира. Но, кто вам сказал, что в реальной жизни все происходит справедливо?", – отметил эксперт.

Он продолжает, учитывая, сколько интересов и скольких стран пересекаются в российско-украинской войне, а также важность приемлемых условий ее завершения для личной судьбы и Зеленского и путина, слишком рано ещё делать оптимистические прогнозы.

"В конце концов, Трамп трижды встречался с еще одним международным "политическим изгоем" Ким Чен Ыном, но в итоге безрезультатно. Да и в свой первый срок личная встреча Трампа с путиным не привела к заключению "Большой сделки" за счёт Украины, как многие тогда опасались. Так что посмотрим, чем закончится первая", – подытожил Максим Яли.

Получив фейковый "мир" Украине вновь нужно готовиться к войне

Военный и специалист по аэроразведке, производитель дронов и руководитель общественного опытно-конструкторского бюро беспилотной авиации Matrix-UAV Юрий Касьянов говорит, что его больше всего зацепило сказанное Трампом, а именно то, что мирное соглашение между жертвой и агрессором предполагает "взаимовыгодный" "обмен территориями". То есть, выходит Трамп с путиными собираются менять украинские территории на украинские – наши войска уходят из Донбасса и вместо этого получают что-то из "принятых в состав", вероятно, Запорожскую АЭС.

"Это, конечно, недопустимо. Кажется, Зеленский не собирается идти на это "соглашение" — по крайней мере, президент прямо об этом заявил: "Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут". Но даже, если просто представить, смоделировать ситуацию, то получив "мир", а главное, снятие санкций, путин максимум через два года нарастит мышцы и начнет новую, еще более страшную войну уже не только против Украины, но и против всей Европы", – отметил эксперт.

По его словам, за это время Украина потеряет армию, которую просто не сможет удерживать, потеряет до половины мощностей оборонно-промышленного комплекса, который потеряет заказы, увязнем в политических распрях и криминальных разборках. Европа не успеет подготовиться к войне – они слишком демократичны, слишком зависимы от избирателей и огромной толпы европейских бюрократов.

"Это не вариант. Война не может продолжаться – потому что это смерть и разрушение. Война не может закончиться – потому что это новая война", – констатировал Юрий Касьянов.

