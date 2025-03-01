Почему на самом деле Трамп набросился на Зеленского: какую ошибку допустил украинский президент

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 28 февраля завершилась скандальным спором. После разговора на повышенных тонах украинская делегация покинула Белый дом, а подписание соглашения о полезных ископаемых было отменено. Чем было вызвано такое поведение Трампа и его окружение? Действительно ли такой "прием" украинского президента был подготовлен? Издание "Комментарии" разбиралось в этом, проанализировав мнения экспертов.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Мир до сих пор живет по закону "Кто сильнее – тот и прав"

Известный украинский блоггер и журналист Денис Казанский считает, что причина случившегося достаточно очевидна. Трамп действует по принципу "не можешь избить сильного – бей более слабого". Похоже, после первых переговоров с РФ он понял, что не может закончить конфликт, который обещал закончить через 24 часа. И устроил это шоу, чтобы умыть руки и повесить ответственность за провал на украинскую сторону.

"С Путиным он такого шоу провернуть не мог, поэтому провернул с Зеленским. Для этого были камеры, что удивительно для переговоров такого уровня. Для этого Вэнс и стал провоцировать конфликт претензиями, что Зеленский не благодарил США за поддержку, хотя это не так. Вы можете ненавидеть Зеленского, но это легко проверяется в открытых источниках. Зеленский благодарил США много раз. Никаких хороших вариантов для Зеленского в этот момент уже не было. Если бы просто молчал и кивал – выглядело бы унизительно. Он стал возражать – обвинили в неуважении к США", – отметил журналист.

Он напомнил, что Дональд Трамп давно заявил, что не намерен дальше поддерживать Украину и искал повод, чтобы остановить помощь, но так, чтобы это не выглядело совсем подло.

"Думаю, теперь ему (Трампу – ред.) удалось этот повод найти, точнее – срежиссировать. Конечно, большинство граждан США в этом конфликте поддержат своего президента, а не чужого. Сделать здесь, по-видимому, ничего невозможно. Да, мир до сих пор живет по закону "Кто сильнее – тот и прав". К сожалению, на этот счет были иллюзии, но не надо дальше лгать самим себе", – подытожил Денис Казанский.

Неосторожное слово в таких ситуациях дорого стоит

Украинский политический обозреватель Алексей Паныч считает, что по сути спора Владимир Зеленский был прав. Здесь нет никаких возражений, но позволять себе влезать в спор с такими аргументами и таким тоном он мог лишь в случае, если ему совершенно безразлично, как будет вести себя Дональд Трамп.

"Кто-то мне может на это сказать – ну да, мы и так США уже потеряли безвозвратно. Но, если бы Зеленский исходил из этого, на кой черт он летел в Штаты? Продемонстрировать это всему миру? Нет. Он летел, потому что был уверен, что не все шансы здесь утрачены, и пространство для маневра еще есть. И в этом я с ним полностью согласен. Но он это пространство для маневра публично про**ал – когда неизвестно, зачем полез публично атаковать Трампа, что тот с Путиным не смог договориться раньше и не сможет договориться сейчас. Реакция на это со стороны Трампа и Вэнса просто неизбежно должна была быть жестче. Поэтому по сути я сейчас должен согласиться с сенатором Грэмом (который заранее предупреждал Зеленского не лезть в эту ловушку, но тщетно): или Зеленский резко меняет тон (именно тон, а не позицию), или отправляет другого переговорщика (но кого??). Неосторожное слово в таких ситуациях дорого стоит. Очень дорого. С оплатой в человеческих жизнях", – отметил эксперт.

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