Почему можно жить в Хиросиме и Нагасаки, но не в Чернобыле: мнение экспертов

В XX веке произошло три величайших ядерных катастрофы, коснувшихся трех городов: два в Японии и один в Украине. Многие знают об этих трагедиях, но не всегда понимают, почему после атомных бомбардировок в Хиросиме и Нагасаки люди смогли вернуться к нормальной жизни, а вот Чернобыль остался непригодным для проживания, пишет IFLScience.

Фото: из открытых источников

В августе 1945 года США сбросили две ядерные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки всего за три дня. В результате этих атак погибли от 129 до 226 тысяч человек, большинство из которых были мирными жителями.

"Даже те, кто спешил помочь после взрывов, быстро подвергались воздействию радиации. Многие из переживших катастрофу впоследствии страдали лейкемией, различными видами рака и серьезными заболеваниями. Беременные женщины, пережившие взрывы, имели значительно больше выкидышей и детских смертей.

Это единственный случай применения ядерного оружия против гражданского населения. В то время как катастрофа на Чернобыльской АЭС стала результатом аварии: в ночь на 26 апреля 1986 года взорвался неисправный реактор, выбросив в атмосферу вредные вещества.

"Взрыв распространил радиоактивные материалы на огромную часть территории Советского Союза (нынешние Беларусь, Украина и Россия). Во время взрыва погибли два человека, еще 28 скончались в течение недели, а более 600 тысяч человек, участвовавших в ликвидации последствий, подверглись влиянию опасной радиации", — добавили.

Эксперты объясняют, что главным отличием между этими событиями является то, что ядерные взрывы бомб отличаются от взрыва ядерного реактора. Бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, были взорваны на значительной высоте, что помогло снизить уровень радиации и максимизировать взрывную силу.

"В свою очередь взрыв на Чернобыле произошел на уровне земли, выбросив в атмосферу в 400 раз больше радиоактивных материалов. Кроме того, после взрыва остались большие обломки реактора, которые продолжали загрязнять территорию", — объясняют специалисты.

Также важным фактором является тип топлива, используемого в каждом случае. Ядерные боеприпасы и реакторы обычно применяют обогащенный уран, содержащий большое содержание изотопа урана-235 (U-235), являющегося основным элементом для взрыва.

"Ядерные реакторы, в отличие от боеприпасов, используют регулирующие стержни для поглощения нейтронов, что позволяет контролировать цепную реакцию с меньшим выходом энергии. В Чернобыле было около 180 тонн топлива, что делает реактор более мощным", — отмечают специалисты.

После того как ядерное топливо становится отработанным и больше не генерирует энергию, его заменяют или хранят до безопасной утилизации. Однако во время аварии в Чернобыле этот материал выбросили в атмосферу, что сделало ситуацию еще более опасной.

"Эти материалы имеют очень долгий период полураспада, поэтому они остаются опасными для здоровья людей гораздо дольше. Это одна из основных причин, почему Чернобыль до сих пор остается непригодным для жизни", — заключает IFLScience.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что эксперты МАГАТЭ провели осмотр места удара беспилотника по саркофагу реактора Чернобыльской АЭС и не зафиксировали увеличение уровня радиации.