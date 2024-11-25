Почему ликвидация ТЦК может стать катастрофой для обороны: рассказал Вениславский

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Черновалова Кристина
Идея немедленного расформирования Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) вызывает множество споров. По мнению народного депутата Украины Федора Вениславского, такая инициатива может помешать обороноспособности страны. Об этом он заявил на брифинге в Медиацентре Украины.
Федор Вениславский о необходимости сохранения ТЦК и СП
По словам Вениславского, новые рекрутинговые подразделения имеют большой потенциал, но их работа пока находится на начальных этапах. Они созданы для привлечения добровольцев к службе, однако ключевую роль в мобилизационных процессах до сих пор выполняют ТЦК и СП.
Предложения по быстрой ликвидации ТЦК и СП Вениславский считает ошибочными. Такие действия, по его мнению, не только не улучшат ситуацию, но и могут существенно повредить обороноспособности государства.
Ранее "Комментарии" писали, что на днях народные депутаты заявили о необходимости расформировать ТЦК и отправить работников на фронт. Однако эта идея провалилась еще в начале. Об этом рассказал член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "Радио Свобода".
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