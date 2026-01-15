Почему Харьков подготовился к энергокризису, а Киев – нет: кого "благодарить"

В своем уже традиционном видеообращении к украинцам президент Владимир Зеленский заявил, что Киев не подготовлен к чрезвычайной ситуации в энергетике. В частности, президент отметил, что многое сделано в Харькове, там местные власти подготовились. Киев, к сожалению, сделал гораздо меньше. Очень мало сделано в столице. Зеленский подчеркнул, что даже в эти дни он не видит интенсивности. Надо сейчас все это срочно исправить, подчеркнул президент. Почему, понимая приближающуюся сложную ситуацию в энергетике, Харьков сумел подготовиться, а Киев – нет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Энергокризис в Украине

Киев, несмотря на периодические обстрелы, живет в иллюзии "тихой гавани"

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко отметил, что эта ситуация – классический пример украинского политического биполярного расстройства, где реальность войны сталкивается с реальностью бюрократии и политических амбиций.

"Начнём с очевидного, о чем часто молчат в высоких кабинетах. Харьков находится в 30-40 км от границы с врагом и, к сожалению, от установок С-300. Там "чрезвычайная ситуация" – это не строчка в отчете, а ежедневная рутина. Когда ракета летит меньше минуты, инстинкт самосохранения у местных властей работает быстрее любого постановления Кабмина. Харьковские власти (Игорь Терехов и команда) понимают: если они не подготовятся, город просто перестанет существовать как функциональная единица. Там нет времени на тендеры по переложению брусчатки или спора о том, где поставить палатку. Там действует логика форпоста: либо все работает, либо всем конец. Киев же, несмотря на периодические обстрелы, живет в иллюзии "тихой гавани" под зонтиком ПВО. Эта иллюзорная безопасность расслабляет чиновников. Столица слишком велика, слишком неповоротлива и, будем откровенны, слишком богата, чтобы быстро реагировать. Деньги размывают фокус внимания", – отметил эксперт.

По его словам, отношения между Офисом президента и мэром Кличко – это отдельный сериал, который длится годами. Киевская администрация часто чувствует себя как "государство в государстве".

"У Виталия Кличко есть собственный политический капитал, и это всегда раздражает центральную власть. Однако когда президент Зеленский указывает на провалы Киева, он делает это не просто как менеджер, а как лидер, который не может позволить, чтобы столица воюющей страны выглядела беспомощной на фоне прифронтового города", – констатировал Игорь Петренко.

Есть множество вариантов, почему Киев упустил время и не подготовился к проблемам

Глава Союза потребителей коммунальных услуг, председатель комитета ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды Общественного Совета при КГГА Олег Попенко отметил, что Харьков же не сам готовился. Этот прифронтовой город готовили к зиме и проблемам, которые могли возникнуть максимально все, кто мог.

"Как только было понятно, что Харьков начал выпадать и что в Харькове будут серьёзные проблемы с теплом, непрекращающиеся обстрелы, власти начали делать все возможное, чтобы максимально удержать людей в Харькове, чтобы люди могли возвращаться в Харьков и город жил полноценной жизнью. В город начали в буквальном смысле свозить со всей страны все энергооборудование. И тот же на "Нафтогаз", "Укрнафта", министерства. Туда отвезли и газотурбинную супермощную установку, и десятки мобильных котелен. Причём не только за бюджет Харькова, но и за государственный бюджет. Понятно, что Харьков нужно удержать с точки зрения нахождения людей, плательщиков налогов. Были установлены целые мобильные котельные в кварталах, на них переключаются на случай отключения тепла и так далее. Поэтому вся работа была максимально сделана. Почему этого не сделал Киев? Потому что Киев стоял в политическом противостоянии к президенту", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Олег Попенко предполагает, что, возможно, киевские власти думали, что "пропетляют" или россияне не будут бомбить, но точно понять логику Кличко и компании сложно.

"Неясно, почему так произошло, что в голове у депутатов и у Кличко, ведь ситуация с Киевом была понятна с 2024 года, что серьёзные холода и обстрелы приведу к ситуации, которая есть сегодня. Первый раз я об этом сказал на эфире 5 июня 2024 года. Было понятно, что в серьёзные морозы инфраструктура, которая просто разбита в войне, не выдержит. Я имею в виду теплотрассы, энергосети, водопроводы и так далее. Было очевидно, что нужно готовиться… При том, что для подготовки у Киева возможностей было более, чем достаточно. Но почему-то власти не вели подготовку. Я вижу главную проблему в политическом противостоянии между Зеленским и Кличко, возможно также в минус городу сыграло противостояние КГВА и КГГА. И напрямую это влияло. То есть люди в пику президенту делали или, наоборот, не делали, а может быть сказалось простое непонимание, может быть профессиональное выгорание. Может они там все просто засиделись в КГГА и им пора на выход. Это тоже может быть. Может быть это управленческое непонимание. Может низкая профессиональная подготовка управленцев. Может люди сидели на бабле, а нужно было заниматься городом. То есть масса вопросов, которым Киев никогда не уделял внимание. Спохватились, когда уже всё", – подытожил эксперт.

