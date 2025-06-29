Почему Дональд Трамп не приехал на свадьбу Джеффа Безоса, несмотря на то, что у него были приглашения

Свадьба Джеффа Безоса и Лорен Санчес стала одним из самых ярких светских событий 2025 года. Однако, несмотря на элитный список гостей, в Венецию так и не прибыл президент США Дональд Трамп, хотя его имя находилось в списке приглашенных на церемонию.

Лорен Санчес и Джефф Безос целуются в Венеции. Фото: The Telegraph

61-летний основатель Amazon Джефф Безос и его избранница 55-летняя телеведущая и бывшая журналистка Лорен Санчес сыграли свадьбу 27 июня в Венеции. Празднование длилось пять дней и, по оценкам, стоило около 20 миллионов долларов. На церемонии были замечены десятки звезд и влиятельных персон, в том числе Ким Кардашьян, Леонардо Ди Каприо, королева Иордании Рания.

Список гостей насчитывал более 200 имен и включал президента США Дональда Трампа. Однако, как стало известно The Telegraph со ссылкой на представителей Белого дома, Трамп отказался приехать на свадьбу Безоса и Санчес из-за "конфликта в графике". Несмотря на это, официальных заявлений на этот счет президент не делал, а в выходные дни, когда состоялась свадьба, традиционно уехал в свою резиденцию для игры в гольф.

Несмотря на отсутствие самого Трампа, на свадьбе присутствовали члены его семьи. Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер, а также Дональд Трамп-младший – старший сын президента.

Интересно, что, несмотря на громкие празднования свадьбы Безоса и Санчес в Венеции, по данным Daily Mail, пара уже официально состояла в браке по крайней мере месяц. По словам источников, брак был зарегистрирован в США в соответствии с американским законодательством, поэтому церемония в Венеции имела символическое и праздничное значение.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что самый красивый город в мире частично перекрыт из-за свадьбы американского миллиардера.

Также "Комментарии" писали, что Безос предложил своей невесте жесткий брачный контракт.