Почему декларации некоторых чиновников стали секретом: ответ НАПК

Недавно внимание общественности привлекла информация о том, что декларации Игоря Семиноги, занимающего должность заместителя начальника Государственной экологической инспекции в Закарпатье, были убраны с публичного доступа. Это произошло после изменений в законе, позволяющих скрывать информацию об имуществе и доходах определенных чиновников во время военного положения.

Закон позволяет изымать декларации чиновников

В законе, который вступил в силу в сентябре 2023 года, отмечается, что декларации лиц, выполняющих важные государственные или местные функции, можно не показывать общественности, если есть определенные обоснования. Такое нововведение вызвало немало вопросов о возможном сокрытии доходов.

Декларация г-на Семиноги за 2021 год, ранее доступная, показывала, что он владеет двумя квартирами и двумя автомобилями и имеет значительные денежные активы. Но после законодательных изменений эта информация исчезла из реестра.

НАПК ответило на обращение журналистов, объяснив, что во время войны важно сохранять баланс между желанием общественности знать об имуществе чиновников и необходимостью защитить эту информацию ради безопасности. Закон предусматривает четкие условия для таких случаев, и каждое изъятие деклараций должно быть обосновано.

“В связи с этим информация о субъектах декларирования, декларации которых были изъяты из открытого доступа по представлению соответствующего органа, и инициаторов изъятия деклараций, а также копии таких представлений на запросы и письма не предоставляются, поскольку вред от распространения такой информации преобладает общественный интерес в ее получении, любое разглашение такой информации может причинить вред субъектам декларирования или членам их семей”, — отметили в НАПК.

Хотя НАПК подчеркивает, что не может обсуждать конкретные декларации, в которых действуют меры безопасности, эта позиция вызывает озабоченность среди населения.





Читайте на портале "Комментарии" — В апреле текущего года во время эфира программы "Новый отсчет" на канале "Первый" между депутатом от "Голоса" Инной Совсун и бывшей заместителем министра обороны Анной Маляр возник спор относительно мобилизации и ротации военных. СМИ разразились заголовками о том, что "Маляр довела до слез жену военного (Совсун)". В то же время у депутата, если верить ее двум последним декларациям о доходах, официально мужчины нет.