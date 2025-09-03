2084 год станет переломным в истории человечества: что изменится

В последние десятилетия человечество жило в эпоху демографического бума. В 1975 году на планете было 4 млрд человек, а в 2022 году человечество пересекло отметку в 8 млрд. Однако вскоре для человечества может начаться новый этап – эра сокращения населения. По данным ООН, в 2084 году начнется уменьшение населения на Земле.

В 2084 году население планеты начнет сокращаться. Фото из открытых источников

Согласно отчету ООН "Перспективы мирового населения 2024", демографическая кривая изменит направление уже в этом столетии. По прогнозу, в 2084 году количество смертей превысит количество рождений. Это произойдет примерно на два десятилетия раньше, чем предполагалось в предварительных оценках.

Ожидается, что к этому моменту население планеты достигнет пика и составит около 10,3 млрд. человек, а затем начнет постепенно уменьшаться.

В 2084 году население Земли начнет сокращаться

Причиной таких изменений стало улучшение качества жизни, сокращение рождаемости в большинстве стран мира и социально-экономические изменения, влияющие на семейные модели. Преимуществом уменьшения населения Земли может стать меньшая нагрузка на природные ресурсы, а также потенциальное снижение влияния на климат и экологию.

Однако существуют и тревожные прогнозы по сокращению населения человечества. К примеру, экономист и CEO StepStone Себастьян Детмерс предупреждает о грядущем глобальном кризисе.

"Люди здоровее, богаче, лучше образованы, живут дольше и рожают меньше детей. Но это уменьшение человечества — не повод радоваться, а скорее надвигающаяся на нашу экономику катастрофа", — говорит Детмерс.

По его словам, падение рождаемости приведет к нехватке рабочей силы, замедлению экономического роста и проблемам с пенсионной системой, ведь количество пенсионеров превысит число работающих. Например, в США в 2020 году на одного пенсионера приходилось 3,5 трудоспособных человека, в Украине эта цифра уже близка к тому, что на одного пенсионера один работающий. В будущем этот дисбаланс может стать еще больше.

Если не найти выход, мир может столкнуться с десятилетиями экономической стагнации. По мнению Детмерса, решение заключается не в увеличении численности населения, а в технологических инновациях, креативности и новых идеях, компенсирующих недостаток человеческих ресурсов. Таким образом, 2084 год может стать переломным моментом в истории цивилизации, ведь впервые за несколько веков население Земли начнет уменьшаться.

