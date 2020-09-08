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Побег белорусских оппозиционеров: стали известны подробности прибытия в Украину

В МВД рассказали, что представители оппозиции из Беларуси уехали не добровольно

сегодня, 11:29
Автор:

Таисия Ерохина

В один из украинских пунктов пропуска в Киевской области на въезд в Украину прибыли двое представителей оппозиции Беларуси Антон Родненков и Иван Кравцов. Об этом официально сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Тогда как информация о пересечении украинской границы Марией Колесниковой официально опровергнута.

Побег белорусских оппозиционеров: стали известны подробности прибытия в Украину

dpsu.gov.ua

Как сообщил в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко, это не был добровольный выезд, а "насильственное выдворение из родной страны с целью компрометации белорусской оппозиции". Таким образом, пытаются представить все так, что лидеры оппозиции бросают на произвол сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и бегут в уютную Украину, пояснил Геращенко.

 Что до Марии Колесниковой, то, по информации заместителя министра, женщину не удалось выдворить из Беларуси. Как написал Геращенко, эта смелая женщина сделала действия по предотвращению ее перемещения через границу и осталась на территории Республики Беларусь. По мнению заместителя главы МВД, всю ответственность за жизнь и здоровье Колесниковой несет персонально Александр Лукашенко.

Напомним, в сети появилось видео с похищением Колесниковой в центре Минска.


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