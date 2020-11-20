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По-зимнему морозно, по-осеннему облачно, местами осадки: прогноз погоды в Украине на пятницу, 20 ноября

Укргидрометеоцентр рассказал о погоде на пятницу, 20 ноября

сегодня, 06:30
Автор:

Дмитрий Симоненко

В последний рабочий день этой недели, 20 ноября, в Украине будет прохладно. В целом погодные условия определяются сегодня прибывшим в Украину антициклоном. 

По-зимнему морозно, по-осеннему облачно, местами осадки: прогноз погоды в Украине на пятницу, 20 ноября

На севере страны и центральных ее частях, в течение дня ожидается температура от 0 до +3 градусов по Цельсию. Ночью будет стоять легкий мороз от -1 до -3 градусов.  

В западной части будет  днем от +3 до +5, ночью столбик термометров опустится до -3. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. 

В восточной части температура ночью местами опустится до -11 градусов. Днем же колебания температуры в восточных областях  составят от -1 до +4. 

В Киеве 20 ноября ночью будет от 0 до -2° мороза, днем — 1-3° тепла, ночью без осадков, а днем возможен мокрый снег.

20 ноября — Федотов День. Наши прародители считали, что все сны в ночь на 20 ноября вещие. Итак, если к вам сегодня ночью во сне придут призраки —  обратите внимание на здоровье. Приснились пернатые —  разбогатеете.

Кроме того, предки определяли будущую погоду по сегодняшнему дню: если снег ложится на мокрую землю толстым слоем, год будет урожайным на хлеб, после снегопада придет тепло, галки и вороны стрекочут - к снегу.

По-зимнему морозно, по-осеннему облачно, местами осадки: прогноз погоды в Украине на пятницу, 20 ноября - фото 2

Ранее "Комментарии" писали о гороскопе на сегодняшний день. 



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Источник: https://meteo.gov.ua/
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