По-зимнему морозно, по-осеннему облачно, местами осадки: прогноз погоды в Украине на пятницу, 20 ноября

В последний рабочий день этой недели, 20 ноября, в Украине будет прохладно. В целом погодные условия определяются сегодня прибывшим в Украину антициклоном.



На севере страны и центральных ее частях, в течение дня ожидается температура от 0 до +3 градусов по Цельсию. Ночью будет стоять легкий мороз от -1 до -3 градусов.

В западной части будет днем от +3 до +5, ночью столбик термометров опустится до -3. Также ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя.

В восточной части температура ночью местами опустится до -11 градусов. Днем же колебания температуры в восточных областях составят от -1 до +4.



В Киеве 20 ноября ночью будет от 0 до -2° мороза, днем — 1-3° тепла, ночью без осадков, а днем возможен мокрый снег.

20 ноября — Федотов День. Наши прародители считали, что все сны в ночь на 20 ноября вещие. Итак, если к вам сегодня ночью во сне придут призраки — обратите внимание на здоровье. Приснились пернатые — разбогатеете.

Кроме того, предки определяли будущую погоду по сегодняшнему дню: если снег ложится на мокрую землю толстым слоем, год будет урожайным на хлеб, после снегопада придет тепло, галки и вороны стрекочут - к снегу.





Ранее "Комментарии" писали о гороскопе на сегодняшний день.





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