По Украине вопрос закрыт: Лавров раскрыл новые детали встречи Путина с Уиткоффом

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що після зустрічі на початку грудня між Володимиром Путіним та спецпосланцем США Стівом Віткоффом нібито були "вирішені всі непорозуміння" у питаннях, що стосуються України. Як інформує портал "Коментарі", про це повідомляє "Reuters".

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

За словами Сергія Лаврова, переговори нібито підтвердили "взаємне розуміння", досягнуте на зустрічі Путіна та Дональда Трампа під час саміту на Алясці в серпні. Він стверджує, що нині комунікація між Москвою та Вашингтоном щодо українського питання стала "більш прозорою", а всі ключові розбіжності – подолані.

Сергій Лавров також заявив, що Росія хоче включити до узгодженого пакета документів, який нібито має підкріпити "довгострокову та стійку мирну угоду", гарантії безпеки "для всіх сторін". За його словами, Москва передала США додаткові пропозиції щодо так званих колективних гарантій, які мають виходити за межі лише українського напрямку.

При цьому глава МЗС РФ повторив традиційні тези російської пропаганди, заявивши, що Москва не погодиться на вступ України до НАТО і вимагає "захисту" російськомовних громадян. Усе це подається як частина умов Кремля для будь-якого майбутнього врегулювання.

Між тим офіційний Київ та західні партнери неодноразово підкреслювали, що Росія намагається нав’язати власні умови та використати дипломатичні канали для легітимізації своїх вимог, які суперечать міжнародному праву.

