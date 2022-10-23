По подозрению в госизмене задержан президент «Мотор Сич»: о чем говорит громкое дело СБУ

Появилась информация, что Служба безопасности Украины 22 октября задержала экс-нардепа, президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в коллаборационизме и обвиняют пособничестве государству-агрессору. О чем говорит такого рода задержание? Почему произошло именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Вячеслав Богуслаев. Фото: из открытых источников

"Мотор Сич" в последнее время был проблемным предприятием

Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко отмечает, что первый вопрос, который возник после появления информации о задержании Богуслаева – не является ли это попыткой передела капитала?

"Задержать лишь руководителя такого большого предприятия, вменяя ему сотрудничество с россиянами, было бы странно. Понятно, что в одиночку он бы не смог проворачивать те или иные схемы", – отмечает эксперт.

Однако, продолжает он, стало известно, что сотрудники СБУ задержали не только президента АО "Мотор Сич", но и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. И им обоим объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).

Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке (через транснациональные каналы) со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.

"Конечно, интересно было бы изучить материалы дела, чтобы сделать более глубокий комментарий с точки зрения юриспруденции, – говорит Сергей Войченко. – Впрочем, стоит напомнить, что "Мотор Сич" в последнее время был проблемным предприятием. Те же скандалы с попыткой передать его китайцам и так далее".

Богуслаев может стать одной из изюминок в обменном фонде

По мнению кандидата политических наук, политэксперта Дмитрия Гаврилюка, если рассуждать логически, то у бывших "регионалов" есть склонность к госизмене.

"Есть много примеров из прошлого: Янукович, Сивкович, Азаров, Арбузов и другие "светила украинской политической и экономической мысли". Так что Богуслаев, если его вина будет доказана, окажется лишь одним из…", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, задержание произошло именно сейчас, потому что накопилось достаточно доказательной базы.

"Важно, чтобы украинская фемида сделала из задержания Богуслаева показательный пример – вот как может быть с руководителями предприятий, которые работают не на победу Украины и демонстративно распространяет российские и антиукраинские нарративы в публичном пространстве", – считает Дмитрий Гаврилюк.

Он также не исключает, что Богуслаев может стать одной из изюминок в обменном фонде, дав возможность выменять на него наших военнопленных, например, защитников "Азовстали".

На фоне войны крайне важно выявить и наказать всех коллаборантов, всех, кто сотрудничал с врагом

Юрист, общественный деятель Геннадий Кирия акцентирует, что мы сегодня видим активизацию деятельности правоохранительных органов. Это связано с тем, считает он, что у общества есть огромный запрос на справедливость. И на него приходится реагировать.

"Дело Богуслаева должно расследоваться четко и прозрачно. Чтобы — никаких политических, экономических умыслов. Если его вина будет доказана, он должен понести наказание по всей строгости закона", – уверен эксперт.

На фоне войны крайне важно выявить и наказать всех коллаборантов, всех, кто сотрудничал с врагом, принеся войну на нашу землю, констатирует Геннадий Кирия.

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