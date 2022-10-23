По подозрению в госизмене задержан президент «Мотор Сич»: о чем говорит громкое дело СБУ

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Кравцев Сергей
Появилась информация, что Служба безопасности Украины 22 октября задержала экс-нардепа, президента "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. Его подозревают в коллаборационизме и обвиняют пособничестве государству-агрессору. О чем говорит такого рода задержание? Почему произошло именно сейчас? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Вячеслав Богуслаев. Фото: из открытых источников
Адвокат, кандидат юридических наук Сергей Войченко отмечает, что первый вопрос, который возник после появления информации о задержании Богуслаева – не является ли это попыткой передела капитала?
Однако, продолжает он, стало известно, что сотрудники СБУ задержали не только президента АО "Мотор Сич", но и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности этого предприятия. И им обоим объявили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
ст. 111-2 (пособничество государству агрессору).
Задержание произошло в рамках уголовного производства по незаконной поставке (через транснациональные каналы) со стороны "Мотор Сич" товаров военного назначения для российской штурмовой авиации.
По мнению кандидата политических наук, политэксперта Дмитрия Гаврилюка, если рассуждать логически, то у бывших "регионалов" есть склонность к госизмене.
По его мнению, задержание произошло именно сейчас, потому что накопилось достаточно доказательной базы.
Он также не исключает, что Богуслаев может стать одной из изюминок в обменном фонде, дав возможность выменять на него наших военнопленных, например, защитников "Азовстали".
Юрист, общественный деятель Геннадий Кирия акцентирует, что мы сегодня видим активизацию деятельности правоохранительных органов. Это связано с тем, считает он, что у общества есть огромный запрос на справедливость. И на него приходится реагировать.
На фоне войны крайне важно выявить и наказать всех коллаборантов, всех, кто сотрудничал с врагом, принеся войну на нашу землю, констатирует Геннадий Кирия.
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