По номеру горячей линии можно подать заявление о без вести пропавших

Национальная полиция расширяет функционал горячей линии для родственников, ищущих пропавших близких. Теперь о них можно уведомить полицию по новому телефону горячей линии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы национальной полиции Украины Игоря Клименко.

-вещи, которые могли бы иметь с собой (мобильный телефон, документы, украшения и т.д.).

"К сожалению, сейчас в специализированных учреждениях находятся неопознанные тела жертв российских оккупантов. Важно установить их имена и даты, возможность близким попрощаться и похоронить погибших. Поэтому родственники пропавших могут также сдать биологические образцы для сравнения ДНК-профилей. Как пройти эту процедуру, сообщит специалист горячей линии 089 420 18 67", — сообщил Клименко.

По его словам, в настоящее время более 2 тысяч человек в Украине находятся в розыске

"В целом, по данным Национальной полиции Украины, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину почти 5 тысяч человек считались пропавшими без вести. За это время полицейским удалось разыскать 2870 человек. Еще более 2 тысяч находятся в розыске. Днем и ночью полицейские обрабатывают огромный объем информации, проводят тысячи розыскных действий. Потому что жизнь каждого человека в Украине имеет самую высокую ценность", — отметил глава полиции.



