По номеру горячей линии можно подать заявление о без вести пропавших

Национальная полиция расширяет функционал горячей линии для родственников, ищущих пропавших близких. Теперь о них можно уведомить полицию по новому телефону горячей линии. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию главы национальной полиции Украины Игоря Клименко.
Сообщить об исчезновении полицию можно, выбрав удобный для вас формат связи:
-позвоните на горячую линию 089 420 18 67
Какую информацию нужно предоставить полиции?
-анкетные данные, число, месяц и год рождения;
-дата и место исчезновения личности;
-особые приметы (татуировки, шрамы, пирсинг и т.п.);
-вещи, которые могли бы иметь с собой (мобильный телефон, документы, украшения и т.д.).
Глава полиции сообщил, что специалисты горячей линии помогут людям пройти эту трудную процедуру.
"К сожалению, сейчас в специализированных учреждениях находятся неопознанные тела жертв российских оккупантов. Важно установить их имена и даты, возможность близким попрощаться и похоронить погибших. Поэтому родственники пропавших могут также сдать биологические образцы для сравнения ДНК-профилей. Как пройти эту процедуру, сообщит специалист горячей линии 089 420 18 67", — сообщил Клименко.
По его словам, в настоящее время более 2 тысяч человек в Украине находятся в розыске
"В целом, по данным Национальной полиции Украины, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину почти 5 тысяч человек считались пропавшими без вести. За это время полицейским удалось разыскать 2870 человек. Еще более 2 тысяч находятся в розыске. Днем и ночью полицейские обрабатывают огромный объем информации, проводят тысячи розыскных действий. Потому что жизнь каждого человека в Украине имеет самую высокую ценность", — отметил глава полиции.
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в разведке объяснили
, есть ли для Украины опасность со стороны Беларуси.
В поліції повідомили про гарячу лінію щодо пошуку зниклих людей (фото з відкритих джерел)
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