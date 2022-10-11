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По делу по лицензии 1xBet с третьей попытки новый судья

Судья Владимир Келеберда является одним из подозреваемых по громкому делу по попытке председателя ОАСК Павла Вовка захватить судебную власть в Украине

сегодня, 10:55
Автор:

Кравцев Сергей
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В Окружном административном суде Киева зарегистрировано дело по иску 1xBet в Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей, в котором российский букмекер требует вернуть ему выданные весной этого года две лицензии на работу в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "РБК-Украина".

По делу по лицензии 1xBet с третьей попытки новый судья

Судья ОАСК Владимир Келеберд. Фото: facebook com

Издание отмечает, ООО "Твоя бетинговая компания", которая представляет в Украине 1xBet, за одну неделю подало в суд один и тот же иск трижды. Первый 28 сентября, второй – на следующий день, и третий – 4 октября. По мнению журналистов, это могло быть связано с желанием попасть на нужного судью.

"Система автораспределения дел между судьями первые два раза выбирала судью Оксану Головань. Третий раз в же автораспределение определил уже другого судью — Владимира Келеберду. В аппарате суда в комментарии журналистам объяснили, что истец может подавать и отозвать свой иск сколь угодно раз. То, что делает сейчас 1xBet — один из методов обхода системы определения судьи по делу… Это может свидетельствовать либо о попытке выйти на конкретного судью, либо о намерении уклониться от рассмотрения дела судьей Головань. В любом случае, такая махинация свидетельствует о том, что россияне пытаются повлиять на ход рассмотрения дела", — говорится в публикации.

По информации издания, судья Владимир Келеберда является одним из подозреваемых по громкому делу по попытке председателя ОАСК Павла Вовка захватить судебную власть в Украине. Кроме того, общественное движение "Честно" отнесло его в категорию недобродельных судей за сокрытие элитного имения под Киевом от декларирования.

Вместе с тем, журналисты подозревают судью в пророссийской позиции, поскольку за ним последуют судебные решения против активистов ВО "Свобода", которым Келеберда запрещал проводить митинги в Киеве, а также в пользу российского актера Федора Добронравова, открыто поддержавшего аннексию Крыма и делавшего антиукраинские заявления. .

В 2019 году судья Келеберда отменил решение СБУ о запрете въезда Добронравова в Украину и признал противоправным решение Минкульта о внесении данного гражданина РФ в "Перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности".




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/spravi-litsenziyi-1xbet-tretoyi-sprobi-viznachivsya-1665469813.html
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