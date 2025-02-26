"Плюсы" для защитников: как украинские военные сэкономили более 15 млн

Украинские военные получают реальную поддержку от бизнеса благодаря национальной программе "Плюсы". За два месяца работы в приложении "Армия+" они сэкономили более 15 миллионов гривен, воспользовавшись скидками и специальными предложениями от партнеров более 200 000 раз.

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О достижении программы сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко. По ее словам, военные активно пользуются возможностями "Плюсов", поэтому инициативу будут расширять, добавляя новых партнеров и еще более выгодных предложений.

"Эти результаты программы свидетельствуют: Плюсы — отличный пример объединения бизнесов, что приносит ощутимую пользу. Поэтому программа нашла отклик среди военнослужащих. В этом году будем продолжать масштабировать программу, добавлять новых партнеров и специальные скидки и акции, чтобы защитники и защитницы знали, что мы о них заботимся", — отметила Екатерина Черногоренко.

Среди ключевых партнеров программы:

"Укрзализныця" – военные смогли приобрести 10 000 билетов из спецрезерва.

"Укрнафта" – более 2,5 миллиона литров горючего продано со скидкой, что позволило сэкономить 7 миллионов гривен.

"Новая Почта" – более 44 000 посылок отправлено военными за 1 гривну.

WOG – защитники получили скидки на горючее, еду и товары, сэкономив 3 миллиона гривен.

Программа продолжает расширяться, и украинские компании, особенно работающие в прифронтовых регионах, могут присоединиться, чтобы поддержать военных. Бизнес, готовый присоединиться, может подать заявку по ссылке.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в приложение Армия+ интегрированы новые электронные рапорты, чтобы облегчить доступ военных к необходимым услугам и обеспечить надлежащую поддержку. В частности, добавлены возможности предоставления рапортов для получения справок о службе, отпусках и помощи.



