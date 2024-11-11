Пловцов через Тису станет больше: что к этому может привести

Сейчас в Украине много говорят о мобилизации в ВСУ дополнительно 500 тысяч мужчин. Параллельно все больше апеллируют к необходимости снижения призывного возраста до 20 или даже 18 лет. Иначе – поражение, потому что иначе нам российское наступление не остановить.

Мобилизация в Украине

Другими словами, отмечает политический эксперт Роман Пономаренко, предлагается не реформировать нынешнюю неработающую систему мобилизации. А увеличить объем подпадающих под нее.

Впрочем, по его мнению, в нынешних условиях снижение мобилизационного возраста не даст нужного эффекта. Напротив, подчеркивает эксперт, добавится еще больше организационного хаоса и в сотни раз вырастет количество ухилянцев и пловцов через Тису.

По мнению Пономаренко, даже если удастся принудительно загнать в армию дополнительно 100 или даже 200 тысяч мобилизованных, боеспособность армии от этого не возрастет.

"С попавших на службу многие сразу начнут списываться по ВЛК. Треть уйдет в СЗЧ в первые два месяца службы, пока идет их подготовка. А от тех, кто останутся в армии пользы, будет не много. Ибо организация военной подготовки мобилизованных остается ниже всякой критики. И никто не собирается ее менять. То же касается поддержки военной дисциплины и многих других факторов, подтачивающих нашу боеспособность", — говорит эксперт.

По его словам, Украина сейчас в той ситуации, когда нужно менять правила игры, а не пытаться подстроиться под уже действующие, по которым мы, как оказалось, проигрываем.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Украине необходимо мобилизовать 500 тысяч человек, как ранее отмечал бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщил народный депутат и секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Роман Костенко.





