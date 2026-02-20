logo

Пленки для телевидения, а не для суда – экс-секретарь польской делегации в парламентской ассамблее НАТО

Эксперт заявил, что за 10 лет расходы по НАБУ превысили результаты его работы.

20 февраля 2026, 13:10
Автор:
Клименко Елена

НАБУ занимается не борьбой с коррупцией, а собирает рычаги политического давления. Об этом заявил Петр Кульпа , бывший секретарь польской делегации в парламентской ассамблее НАТО, глава правления Республиканского фонда Украины , пишет УНН.

Фото: из открытых источников

Фото: из открытых источников

"Борьба с коррупцией и работа на то, чтобы защищать интересы Украины, наполнять бюджет – не цель НАБУ. Они занимаются, прежде всего, сбором рычагов давления", – отметил он.

Он отметил, что этот процесс не остановился – будут новые "разоблачения" от НАБУ.

"Первый вопрос, который нужно поднимать, – чтобы показали все, что у них есть относительно коррупции, чтобы остановить преступные процессы. Второе – когда выйдет очередная волна материалов, спросить, как долго они собирались и когда они получены", – сообщил он.  

Оценивая продемонстрированные доказательства, эксперт констатировал, что пленки – это фильм, телевидение.

"С точки зрения борьбы с реальными преступлениями – это ноль. В принципе, их счастье, что Миндич уехал. Потому что если бы не уехал, пришлось бы показать, что у них ничего нет – с точки зрения процедур и такого другого", – прокомментировал он.  

В целом эксперт напомнил, что НАБУ 10 лет собирают материалы, а в результате расходы на их содержание в десятки раз больше, чем бюджет получил от их деятельности.  

Ранее политический эксперт Олег Постернак заявил, что НАБУ за деньги украинцев помогает сконцентрировать власть в воюющей стране во внешнем влиянии. " Ребята-иностранцы вместе рейдерят целые органы власти, чтобы управлять ими из-за границы ", – написал он. 



Источник: https://unn.ua/news/nabu-10-rokiv-zbyraie-kompromat-a-ne-napovniuie-biudzhet-ekssekretar-polskoi-delehatsii-u-parlamentskii-asamblei-nato

