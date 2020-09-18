Платные камеры в СИЗО отменяются - омбудсмен по правам человека подает в суд за дискриминацию

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Дмитрий Симоненко
Офис уполномоченного Верховной Рады по правам
человека подаст в суд на Министерство юстиции Украины в связи с тем, что видит
дискриминацию в введении услуги платных камер в СИЗО. Об этом 18 сентября
сообщила на своей странице в социальной сети Facebook Уполномоченный Верховной
Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
Фото: Denis Malyuska / Facebook
По словам Денисовой, проект необходимо привести в
соответствие с нормами Конституции, Всеобщей декларации прав человека и законом
Украины "О предварительном заключении".
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Уполномоченный
Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова возмущена усиленным
давлением и нарушением прав заключенных в России как ответ на международные
санкции.
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