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Платные камеры в СИЗО отменяются - омбудсмен по правам человека подает в суд за дискриминацию

По словам Денисовой, проект необходимо привести в соответствие с нормами Конституции, Всеобщей декларации прав человека и законом Украины "О предварительном заключении"

сегодня, 18:59
Автор:

Дмитрий Симоненко

Офис уполномоченного Верховной Рады по правам человека подаст в суд на Министерство юстиции Украины в связи с тем, что видит дискриминацию в введении услуги платных камер в СИЗО. Об этом 18 сентября сообщила на своей странице в социальной сети Facebook Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Платные камеры в СИЗО отменяются - омбудсмен по правам человека подает в суд за дискриминацию

Фото: Denis Malyuska / Facebook

"Офисом уполномоченного готовится заключение о наличии дискриминационных положений при реализации указанного проекта. По результатам будет подан судебный иск к Министерству юстиции об отмене порядка проведения экспериментального проекта или внесении изменений в него", – пишет омбудсмен.

По словам Денисовой, проект необходимо привести в соответствие с нормами Конституции, Всеобщей декларации прав человека и законом Украины "О предварительном заключении".

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова возмущена усиленным давлением и нарушением прав заключенных в России как ответ на международные санкции.


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