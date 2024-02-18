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PIN-UP Ukraine направила более 3,4 миллиарда гривен в бюджет за 2023 год

Компания PIN-UP Ukraine является крупнейшим налогоплательщиком на рынке онлайн-гемблинга Украины.

сегодня, 09:50
Автор:
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Slava Kot
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PIN-UP Ukraine третий год подряд является крупнейшим налогоплательщиком на украинском рынке онлайн-гемблинга. За 2023 год компания направила в государственный бюджет 3,4 миллиарда гривен.

PIN-UP Ukraine направила более 3,4 миллиарда гривен в бюджет за 2023 год

PIN-UP Ukraine направила более 3,4 миллиарда гривен в бюджет Украины

Лицензионный представитель рынка PIN-UP Ukraine, возглавляющий рейтинг бизнесов с безупречной деловой репутацией в области азартных игр, продолжает поддерживать экономику Украины в военный период, прозрачно уплачивая налоги. С начала 2023 года общая сумма поступлений от компании в государственный бюджет составила 3,4 миллиарда гривен. В налоговые вычеты вошли: налог на прибыль, единый налог, налог с выигрышей, НДФЛ, военный сбор, ЕСВ, а также – ежегодный лицензионный сбор в размере 23,4 миллиона гривен. Компания остается крупнейшим налогоплательщиком Украины игровой сферы.

PIN-UP Ukraine также демонстрирует ответственную позицию и активно поддерживает украинцев. Компания регулярно донатит в благотворительный фонд PIN-UP Foundation, который направляет все свои ресурсы на поддержку и развитие Украины. На благотворительные и гуманитарные проекты компания направила более 153,3 миллиона гривен. PIN-UP эвакуировал за границу более 100 потерявших жилье украинцев, принимал участие в спасательной миссии после подрыва Каховской ГЭС, отремонтировал и обустроил детские центры на Киевщине, установил стационарные уличные укрытия в Херсоне и Харьковской области. В рамках проекта LINE-UP Фонд доставил 200 тонн товаров первой потребности в прифронтовые города и помог 15 тысячам украинцев из более чем 100 населенных пунктов Донецкой, Луганской, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областей.

"PIN-UP Ukraine — крупнейший налогоплательщик среди представителей легального игорного бизнеса Украины. Несмотря на военное положение в государстве, мы продолжаем свою деятельность и своевременно платим все необходимые платежи в бюджет Украины. Для нас важны честность и прозрачность, поэтому продолжим придерживаться выполнения налоговых обязательств для экономической стабильности государства. Также мы продолжим нашу гуманитарную миссию и будем помогать пострадавшим от войны украинцам", — прокомментировал владелец PIN-UP Ukraine Игорь Зотько.

PIN-UP Ukraine будет демонстрировать и дальше пример корпоративной и социальной ответственности бизнеса, поддерживая Украину и украинцев.

PIN-UP Ukraine – украинское онлайн-казино, которое одним из первых в Украине получило лицензию на деятельность. Лицензия на организацию и проведение азартных игр казино в сети "Интернет" выдана ООО "УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ" Комиссией по регулированию азартных игр и лотерей в 2021 году.



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