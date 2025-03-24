Во время полета из Мексики в США рейсом авиакомпании United Airlines пассажир задержался в туалете из-за запора. Пилот грубо отреагировал на ситуацию – выломал дверь туалета и вытащил его из кабинки со спущенными штанами. Об этом случае, сопровождавшемся антисемитской риторикой пилота, говорится в материале израильского издания Ynet.

Самолет. Фото: из открытых источников

20-летний ультраортодоксальный еврей Исроэль Либ из Нью-Джерс, с которым произошел этот инцидент в самолете, утверждает, что пилот не только насильно вытащил его из туалета, но и унизил перед всеми пассажирами словами: "Вот как вы, евреи, себя ведете".

Во время этого конфликта Либ получил травмы головы и ног, ударившись о дверной косяк туалетной кабинки.

Пострадавший пассажир подал в суд на авиакомпанию из-за незаконных действий, физического насилия и унижения антисемитского характера.

"Он сломал замок на дверях, выбил их и вытащил меня из туалета буквально со спущенными штанами, обнажив мой пенис перед несколькими стюардессами и находившимися рядом пассажирами", — говорится в исковом заявлении.

Читайте также на портале "Комментарии" — пассажиры некоторых авиакомпаний могут возвращаться во времени и праздновать Новый год дважды. Несмотря на то, что это кажется научной фантастикой, это явление постоянно происходит на маршрутах, пересекающих международную линию изменения дат во время длительных рейсов.

Человечество пока не может реально путешествовать во времени, но есть определенный путь, которым несколько сотен человек смогли с 2025 года вернуться на некоторое время в 2024 год. Такое путешествие совершили пассажиры транстихоокеанского рейса №880 из Гонконга в Сан-Франциско.

Также издание "Комментарии" сообщало – удалось ли главному аэропорту Британии "Хитроу" возобновить работу: детали.



