Винницкий суд вынес приговор известному оперному певцу Василию Герелло, родившемуся в Украине, но поддержавшему политику Кремля. За призывы к изменению границ Украины его приговорили к 10 годам тюрьмы и конфисковали все имущество.

Василий Герелло приговорен к 10 годам за пропаганду Кремля

Василий Герелло, которому 61 год, уже давно живет в России, где поддерживает войну, развязанную Кремлем. Суд в Виннице рассматривал его дело заочно, ведь он ни разу не явился на заседание. В результате суд признал певца виновным в пропаганде войны и публичных призывах к нарушению украинских границ.

Суд отметил, что Герелло как известный деятель культуры использовал свою популярность, чтобы влиять на общественное мнение. Его действия были направлены на нарушение территориальной целостности Украины, что противоречит Конституции. Наказание включает в себя 10 лет лишения свободы и конфискацию имущества в пользу государства.

Василий Герелло родился в селе Васлововка Черновицкой области. Музыкальное образование получил в Санкт-Петербурге, где живет и сейчас. В 2006 году он получил звание Заслуженного артиста Украины, а затем – Народного артиста России.

После начала полномасштабного вторжения России Герелло открыто поддерживал агрессию. Он участвовал в пропагандистских концертах, в частности, в поддержку аннексии Крыма, и выступал для российских военных.

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