Петиция об отмене перевода часов набрала необходимые голоса: что дальше

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что петиция к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием ветировать закон об отмене перевода часов на летнее время собрала необходимые 25 тысяч подписей. Это значит, что теперь Президент обязан рассмотреть обращение граждан и принять решение.

Петиция об отмене перевода времени собрала необходимую поддержку

"Благодарю всех, кто поддержал инициативу! Закон все еще не подписан президентом. Поэтому есть шанс," — заявил Гончаренко, подчеркнув, что именно общественная поддержка может повлиять на окончательное решение главы государства.

Напомним, что 16 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий отмену перевода часов на летнее время. Законопроект, который рассматривался в парламенте в течение трех лет, поддержал 261 народный депутат. Основная цель документа – перейти к постоянному времени, не меняя его дважды в год.

По данным социологического опроса, проведенного компанией Active Group, 39,5% украинцев положительно оценивают решение об отмене летнего перехода. Кроме того, еще 28,2% респондентов полностью поддерживают эту инициативу. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне поддержки среди населения. В то же время 21,7% опрошенных заявили, что для них этот вопрос не имеет значения, и они безразличны к отмене перевода часов.

Все зависит от решения Президента Владимира Зеленского. Если он подпишет закон, Украина откажется от практики перевода часов на летнее время. В противном случае, если Президент учтет мнение подписателей петиции и наложит вето, законопроект вернется на повторное рассмотрение в Верховную Раду.