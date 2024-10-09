Петиция об отмене перевода часов набрала необходимые голоса: что дальше

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Черновалова Кристина
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что петиция к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием ветировать закон об отмене перевода часов на летнее время собрала необходимые 25 тысяч подписей. Это значит, что теперь Президент обязан рассмотреть обращение граждан и принять решение.
Петиция об отмене перевода времени собрала необходимую поддержку
Напомним, что 16 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект, предусматривающий отмену перевода часов на летнее время. Законопроект, который рассматривался в парламенте в течение трех лет, поддержал 261 народный депутат. Основная цель документа – перейти к постоянному времени, не меняя его дважды в год.
По данным социологического опроса, проведенного компанией Active Group, 39,5% украинцев положительно оценивают решение об отмене летнего перехода. Кроме того, еще 28,2% респондентов полностью поддерживают эту инициативу. Это свидетельствует о достаточно высоком уровне поддержки среди населения. В то же время 21,7% опрошенных заявили, что для них этот вопрос не имеет значения, и они безразличны к отмене перевода часов.
Все зависит от решения Президента Владимира Зеленского. Если он подпишет закон, Украина откажется от практики перевода часов на летнее время. В противном случае, если Президент учтет мнение подписателей петиции и наложит вето, законопроект вернется на повторное рассмотрение в Верховную Раду.
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