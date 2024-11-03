Первый снег в Украине: где и когда ждать осадков

Уже завтра на некоторой территории Украины будет снег, впрочем, осадки продлятся не долго. В то же время на всей территории Украины сохранится холодная, ветреная погода, в частности, штормовые порывы северного ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Первый снег в Украине. Фото: freepik

Где выпадет снег

В ночь с воскресенья на понедельник по северным регионам страны пройдут небольшие осадки, а утром в Сумской, Черниговской, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донбассе ожидается мокрый снег, который может оседать на почве. Такое сочетание влажного циклона с арктическим холодом создаст условия для налипания мокрого снега, который к обеду будет переходить в дождь и в конце концов прекратится.

Сильный ветер: где ждать штормовых порывов

Синоптики предупреждают о штормовом северном ветре во многих регионах страны — его порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Это может привести к падению ветвей и даже деревьев, поэтому следует осторожно выбирать место для парковки автомобилей.

Температурные колебания: что ждет украинцев в ближайшие дни

В ночь на 4 ноября температура будет колебаться от -2 до 5 градусов, днем будет прохладно – от 4 до 8 градусов, а на юге потеплеет до 8…11 градусов. В Киеве возможен дождь ночью, а днем сухо, температура воздуха достигнет 5…7 градусов. Первый снег будет недолговечным и уже с 7 ноября в Украину придет потепление.

Напомним, украинцев в ноябре ожидает довольно привычная погода, хотя восток и юго-восток могут порадовать несколько более высокими температурами. По данным Укргидрометцентра , средняя температура в этом месяце будет колебаться между 1 и 8 градусами тепла, что в целом соответствует норме для этого времени года. Однако для жителей востока и юга есть небольшой бонус – здесь ожидается немного теплее обычного.

Читайте на портале "Комментарии" — Украинские пользователи получают оперативные предупреждения об опасных погодных условиях непосредственно в своих мобильных приложениях благодаря интеграции Укргидрометцентра с европейской платформой MeteoAlarm. Об этом рассказала представитель Укргидрометцентра Наталья Птуха на брифинге в Медиацентре Украина.