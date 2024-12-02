Первые платные дороги в Украине: какие маршруты рассматривают для запуска

Украина делает очередной шаг к европейским стандартам — в ближайшее время в стране могут появиться первые платные дороги. Как сообщил заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач, правительство активно работает над шестью маршрутами, которые станут пилотными для этого проекта.

Платные дороги в Украине: какие маршруты станут пилотными

Платные дороги – это не просто требование Евросоюза, но и шанс модернизировать дорожную инфраструктуру. По словам Деркача, ключевыми задачами является анализ транспортного потока, привлечение инвесторов и создание качественного покрытия, отвечающего современным стандартам. Важно и то, что первые шаги уже сделаны: Украина договорилась о сотрудничестве с Европейским инвестиционным банком, готовым поддержать проект.

Особенностью платных дорог станет то, что основными их пользователями будут грузовики. Это должно решить несколько важных проблем сразу: снизить износ бесплатных трасс, улучшить логистику для бизнеса и обеспечить стабильный поток средств на развитие дорожной сети.

"Рано или поздно платные дороги все равно будут", - подчеркнул Сергей Деркач. По его словам, доходы от использования таких трасс будут направлены на ремонт и строительство новых дорог.

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