Первая страна бывшего СССР легализовала однополые браки

В Эстонии вступил в силу Закон о равноправии в браке. Согласно документу, брак могут заключать двое совершеннолетних людей независимо от их пола. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Delfi.

В Эстонии узаконили однополые браки. Фото: из открытых источников

Министр социальной защиты Эстонии Сигне Риисало назвал это решение историческим, отметив, что оно положит конец многолетней правовой неразберихе и обеспечит чувство безопасности и равные права для каждого жителя Эстонии.

"Законы создают ясность и влияют на наши установки. Я надеюсь, что исчезнут и необоснованные страхи, а критики этого решения поймут, что оно не только ничего ни у кого не отнимает, но и дает что-то очень важное многим из нас", — сказала чиновник.

Отмечается, что кроме брака, отныне эстонцы также имеют возможность заключить договор о совместном проживании. Таким соглашением зарегистрированным партнерам гарантируется право голоса при принятии решений относительно их партнера и, в случае необходимости, право на получение субсидий и помощи. Парам, заключившим договор о совместном проживании, также предоставляется возможность женитьбы в упрощенном порядке.

"При заключении брака и зарегистрированном совместном проживании пары имеют права и обязанности, которые не распространяются на пары, состоящие в отношениях, а не в браке. В основном они связаны с получением помощи, собственности, жилья и установлением происхождения. Например, в случае смерти зарегистрированного партнера или супруга это помогает избежать ситуации, когда при отсутствии завещания сожитель не имеет права наследования, и все активы автоматически переходят к родственникам партнера", — сообщает издание.

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