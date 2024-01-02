Первая страна бывшего СССР легализовала однополые браки

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Кравцев Сергей
В Эстонии вступил в силу Закон о равноправии в браке. Согласно документу, брак могут заключать двое совершеннолетних людей независимо от их пола. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Delfi.
В Эстонии узаконили однополые браки. Фото: из открытых источников
Министр социальной защиты Эстонии Сигне Риисало назвал это решение историческим, отметив, что оно положит конец многолетней правовой неразберихе и обеспечит чувство безопасности и равные права для каждого жителя Эстонии.
Отмечается, что кроме брака, отныне эстонцы также имеют возможность заключить договор о совместном проживании. Таким соглашением зарегистрированным партнерам гарантируется право голоса при принятии решений относительно их партнера и, в случае необходимости, право на получение субсидий и помощи. Парам, заключившим договор о совместном проживании, также предоставляется возможность женитьбы в упрощенном порядке.
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