Переворот на рынке недвижимости: какой город Украины поднял цены на жилье до небес

На украинском рынке недвижимости произошли важные изменения: Львов обогнал Киев по стоимости квадратного метра жилья, установив новый рекорд. По состоянию на октябрь 2024 года средняя цена за квадратный метр на вторичном рынке во Львове составляет 65 000 гривен. В новостройках цена достигла 56 000 гривен, что также является самым высоким показателем по стране.

Цены на жилье: где квадратный метр самый дорогой - Львов, Киев или Ужгород

Традиционно лидировавший в этом рейтинге Киев теперь занимает второе место со средней стоимостью 60 000 грн на вторичном рынке и 53 000 грн в новостройках. Тройку лидеров завершает Ужгород, где цена квадратного метра на новом рынке составляет 48 000 грн, а на вторичном — 55 000 грн.





Среди других городов следует отметить, что самые низкие цены на жилье наблюдаются в Запорожье, Харькове и Днепре. В Запорожье цены снизились на 14%, что составляет 18 000 грн. за квадратный метр на вторичном рынке. Днепр и Харьков также показывают негативную динамику: цены на вторичном рынке снизились на 11% и 15% соответственно. Это можно объяснить экономической ситуацией и рисками безопасности в этих регионах.





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"Комментарии" также писали, что теперь украинцы могут подать заявление на компенсацию за уничтоженное жилье через портал "Действие". Это стало возможным благодаря обновлению программы есть Восстановление. Важно, что для этого больше не требуется РНОКПП (идентификационный код), а также появилась возможность подавать заявления не только владельцам жилья, но и их представителям.

