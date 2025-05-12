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Перемирие между США и Китаем: к какому соглашению пришли две страны

США объявили о торговом соглашении с Китаем

сегодня, 11:07
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Кравцев Сергей

После переговоров в Швейцарии Соединённые Штаты Америки объявили о торговом соглашении с Китаем. Об этом говорится в сообщении Белого дома, который ссылается на заявления министра финансов США Скотта Бессента и торгового представителя США посла Джемисона Грира.

Перемирие между США и Китаем: к какому соглашению пришли две страны

США и Китай. Фото: из открытых источников

Отмечается, что в Женеве США и Китай достигли значительного прогресса в торговых переговорах, которые, по словам американских чиновников, должны помочь решить проблему многомиллиардного торгового дефицита США.

По информации Бессента, переговоры, прошедшие в Женеве при поддержке правительства Швейцарии, были продуктивными. В них приняли участие вице-премьер, два заместителя министров США, сам Бессент и посол Грир.

"Соглашение, которое мы заключили с нашими китайскими партнерами, поможет нам работать над решением этой чрезвычайной ситуации в стране", – отметил Скотт Бессент.

Президент США Дональд Трамп был проинформирован о ходе переговоров накануне вечером. Полный брифинг запланирован на понедельник, 12 мая.

Посол Грир добавил, что договорённостей удалось достичь достаточно быстро, что свидетельствует о сравнительно незначительных разногласиях. Он также напомнил, что переговоры начались после того, как президент Трамп объявил о введении режима национального чрезвычайного положения из-за торгового дефицита в 1,2 триллиона долларов и ввёл пошлины на китайские товары.

Ожидается, что в ближайшее время стороны предоставят больше деталей о достигнутых договорённостях.

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Источник: https://www.whitehouse.gov/articles/2025/05/u-s-announces-china-trade-deal-in-geneva/
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