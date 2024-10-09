Переименование городов провалено: приняли только два новых названия

Сегодня Верховная Рада проголосовала за переименование только двух городов, созвучных по названиям – в Одесской и Николаевской областях. Об этом сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк, передает портал "Комментарии".

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Набрали поддержку и два законопроекта:

№11236 – переименование города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Южноукраинск (за – 275 депутатов).

№ 12092 – переименование города Южное Одесского района Одесской области в город Южное (за – 279 депутатов).

Были провалены все другие проекты законов:

№ 12085 – переименование города Первомайск Первомайского района Николаевской области в город Ольвиополь (за – 145 депутатов).

№12096 – переименование города Первомайск Первомайского района Николаевской области в город Ольвия и Первомайского района Николаевской области в Ольвийский район (за – 183 депутата).

№12081 – переименование города Синельниково Синельниковского района Днепропетровской области в город Роднополье и Синельниковского района Днепропетровской области в Роднопольский район (за – 181 депутатов).

№ 12082 – переименование города Павлоград Павлоградского района Днепропетровской области в Матвеев и Павлоградского района Днепропетровской области в Матвеевский район (за – 167 депутатов).

№ 12083 – переименование города Южноукраинск Вознесенского района Николаевской области в город Гард (за – 207 депутатов).

№ 12084 – переименование города Южное Одесского района Одесской области в город Порт-Анненталь (за – 155 депутатов).