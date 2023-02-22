Переход на летнее время 2023 : когда в Украине снова переведут часы

В нашей стране дважды в год переходят на новое время. Осенью, в последнее воскресенье октября, украинцы переходят на зимнее время. А переход к летнему времени осуществляют в конце марта — часовые стрелки переводят вперед на один час, пишет УНИАН.

Переход на летнее время в 2023 году (фото из открытых источников)

У этого процесса есть немало противников среди украинцев, однако его отмена не принята парламентом.

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Переходят на летнее время каждый год. Украинцы делают это в последнее воскресенье марта. В этом году стрелку часов переведут на час вперед именно 26 марта. Часы переводят в 4:00.

Процедура смены времени применяется в почти 70 странах мира. Украинцы переводят часы с 1981 года. Среди плюсов этой процедуры: экономия электроэнергии в бытовом секторе и на объектах производства. Также увеличивается продолжительность светового дня. Уменьшаются вредные выбросы, и все это полезно для экономии.

Противники приводят свои аргументы и утверждают, что этот процесс вредит стране. Они объясняют, что теперь обитатели планеты привержены разному образу жизни, поэтому экономится незначительное количество электроэнергии. Еще изменение временного режима изменяет биологический ритм и наносит вред здоровью. Такую позицию поддерживают и врачи, поэтому, чтобы легче пережить манипуляции с часовым режимом советуют за несколько суток до 26 марта ложиться отдыхать раньше обычного. Перед отдыхом нужно хорошо проветрить комнату, а рано приготовить вкусный завтрак, чтобы поскорее запустить свой организм.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что переход экономики на "военные рельсы" . Отечественная отрасль экономики сегодня работает на "военных рельсах". По этой причине были внедрены важные на сегодняшний день реформы и изменения.