Перегруз на дорогах: за сутки взыскали свыше 1,7 млн грн штрафов

В Украине после скандального обращения президента Владимира Зеленского к водителям-"засранцам" усилили проверку габаритно-весовых норм. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, за минувшие сутки правоохранители вместе с представителями Государственной службы по безопасности на транспорте ("Укртрансбезопасность") обследовали 18 пунктов габаритно-весового контроля, всего совершили 6,6 тысяч проверок грузовиков. По результатам рейдов вынесли штрафов на общую сумму свыше 1,7 млн грн. Кроме того, в Николаевской области зафиксировали три попытки передвижения перегруженных фур в объезд контрольных пунктов.

Отмечается, что каждый второй грузовой автомобиль едет с перегрузкой. Больше всего нарушителей в Херсонской, Одесской и Николаевской областях.

Чтобы устранить проблему, в правительстве планируют улучшить условия осуществления проверок, работу техники, обеспечив невозможность ее частого перегрева, а также увеличить количество сотрудников для проведения рейдов и улучшить условия их работы. Кроме того, сейчас полицейские устанавливают камеры для наблюдения за процессом проверок.

Ранее "Комментарии" разобрались, насколько актуальна проблема перегруза на дорогах и насколько уместно обращение к дальнобойщикам со стороны главы государства.

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