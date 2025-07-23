logo

BTC/USD

118581

ETH/USD

3672.4

USD/UAH

41.77

EUR/UAH

48.87

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события Переговоры в Стамбуле: стала известна главная тема, которую будет подымать Украина
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры в Стамбуле: стала известна главная тема, которую будет подымать Украина

Киев будет подымать вопрос встречи между Украиной и Россией на уровне лидеров

23 июля 2025, 14:06
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские переговорщики во время диалога с российской стороной в Стамбуле планируют поднять тему возможной встречи президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на проинформированный источник.

Переговоры в Стамбуле: стала известна главная тема, которую будет подымать Украина

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

"Главная тема – встреча лидеров. Наша делегация с этим туда приехала", — заявил источник.

Стоит добавить, что, сегодня, 23 июля, в Стамбуле ожидается третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным состоится после согласования меморандумов обеих сторон. По его словам, в противном случае нет смысла для встреч лидеров обеих стран.                         

Дмитрий Песков на брифинге в Кремле прокомментировал возможность встречи Зеленского с Путиным. Представитель российского диктатора заявил, что работа по согласованию меморандумов предполагает в будущем возможность встречи лидеров РФ и Украины.

"Российско-украинская встреча в верхах возможна только после согласования меморандумов, в противном случае она нецелесообразна", — сказал Песков.

По его словам, в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Украина и Россия будут обсуждать меморандумы.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Песков раскрыл темы переговоров Украины и РФ.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/peregovori-stambuli-dzherelo-rozpovilo-golovnu-1753267792.html
Теги:

Новости

Все новости