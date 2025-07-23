Переговоры в Стамбуле: стала известна главная тема, которую будет подымать Украина

Украинские переговорщики во время диалога с российской стороной в Стамбуле планируют поднять тему возможной встречи президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "РБК-Украина", ссылаясь на проинформированный источник.

Переговоры в Стамбуле. Фото: из открытых источников

"Главная тема – встреча лидеров. Наша делегация с этим туда приехала", — заявил источник.

Стоит добавить, что, сегодня, 23 июля, в Стамбуле ожидается третий раунд переговоров между Украиной и Россией. Украинскую делегацию возглавляет секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров.

Читайте также на портале "Комментарии" — спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным состоится после согласования меморандумов обеих сторон. По его словам, в противном случае нет смысла для встреч лидеров обеих стран.

Дмитрий Песков на брифинге в Кремле прокомментировал возможность встречи Зеленского с Путиным. Представитель российского диктатора заявил, что работа по согласованию меморандумов предполагает в будущем возможность встречи лидеров РФ и Украины.

"Российско-украинская встреча в верхах возможна только после согласования меморандумов, в противном случае она нецелесообразна", — сказал Песков.

По его словам, в ходе третьего раунда переговоров в Стамбуле Украина и Россия будут обсуждать меморандумы.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Песков раскрыл темы переговоров Украины и РФ.



