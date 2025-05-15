Переговоры Украины и РФ в Стамбуле: дипломат ответил, стоит ли ожидать хороших новостей

Встреча между украинской и российской делегацией, которая ожидается в Стамбуле должна проходить на одинаковом уровне представителей обеих сторон. Если от России делегацию возглавляет советник главы Кремля, экс-министр культуры Владимир Мединский, то от Украины это не может быть даже глава МИДа. Такое мнение в эфире Апостроф TV высказал экс-представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске, бывший посол в Беларуси, дипломат Роман Бессмертный.

Переговоры. Фото: из открытых источников

"Уровень консультаций... Ожидать от этого чего-то серьезного не приходится. Риторика из Вашингтона и Москвы уже вчера была понятна, чтобы продвигаться в этом плане, вряд ли можно надеяться на какой-то успех", — обратил внимание дипломат.

Говоря о самих переговорах Роман Бессмертный отметил, что для того, чтобы был хотя бы намек на их серьезность, нужно, чтобы составы делегаций были зеркальными – такой закон дипломатического протокола, такое правило.

"Потому что представить себе, что президент Зеленский станет напротив Мединского и Кита Келлога, это с точки зрения протокола, недопустимо", – отметил Роман Бессмертный.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп заявил о готовности прибыть на переговоры Украины и России в Турцию. Американский лидер отметил, что он готов отправиться на переговоры воюющих стран, "если это будет уместно".

Также издание "Комментарии" сообщало – поздно вечером 14 мая Россия утвердила состав делегации для переговоров в Турции. Об этом сообщают российские СМИ. В состав вошли Владимир Мединский, Михаил Галузин, Игорь Костюков и Александр Фомин. Также Путин утвердил состав экспертов по переговорам с Украиной. Самого его в списке нет, что говорит о том, что он не летит в Стамбул.







