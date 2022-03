Переговоры Украины и РФ: в Москве могут уступить по трем пунктам

Источники рейтингового издания "The Financial Times" располагают информацией о том, что Россия упростила свои требования к Украине. Это касается так называемой "денацификации", "демилитаризации" и статуса русского языка в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "The Financial Times", со ссылкой на людей, информированных о переговорах Украины и РФ.

Переговоры. Фото: из открытых источников

Издание отказалось называть их имена, ссылаясь на то, что это может помешать процессу переговоров, которые продолжаются. По той информации, которую озвучили источники, Москва не будет препятствовать Киеву присоединиться в ЕС, но при этом потребует, чтобы Украина имела нейтральный статус и отказалась от своего пути к членству в НАТО.

Проект документа, который стороны рассматривают, как базовый о прекращении огня в Украине, не содержит таких пунктов, как "денацификация", "демилитаризация" и особые права для русскоговорящих в Украине.

Готовность России идти на компромисс и снизить свои ожидания от войны в Украине связано с тем, что наземная операция российской армии фактически застопорилась.

Как бы там ни было официальный Киев и западные союзники не очень сильно доверяют готовности российской власти пойти на переговоры и согласиться на компромисс. Есть основания полагать, что переговоры могут быть использованы Кремлем исключительно для того, чтобы перегруппировать свои силы и вновь пойти в наступление.

