Переговоров не будет, а будет жесткий ответ: кто грозится войной Трампу за пошлины
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоров не будет, а будет жесткий ответ: кто грозится войной Трампу за пошлины

Президент Бразилии не намерен вести переговоры с Трампом о снижении пошлин

7 августа 2025, 07:08
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен встретиться с лидерами стран БРИКС и обсудить вероятность совместного ответа на пошлины Соединенных Штатов. Такое заявление лидер Бразилии сделал в интервью агентству Reuters.

Переговоров не будет, а будет жесткий ответ: кто грозится войной Трампу за пошлины

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Фото: из открытых источников

"Сейчас координации между странами БРИКС нет, но она появится. Какие переговорные возможности маленькой страны перед США? Никакой", — сказал Лула.

Он добавил, что прежде всего сделает это с лидерами Индии и Китая, а затем и с другими странами организации.

Он также отметил, что Бразилия рассматривает возможность подачи коллективного иска во Всемирную торговую организацию (ВТО) совместно с другими странами.

Также Луис Инасиу Лула да Силва пока не видит возможности для прямых переговоров с президентом США Дональдом Трампом об уменьшении пошлин, поскольку они станут "унижением".

В частности, так бразильский лидер отреагировал на недавнее повышение США пошлин на импорт бразильских товаров до 50%.

Глава государства отметил, что Бразилия не планирует объявлять зеркальные пошлины США. Также его правительство не откажется от переговоров на уровне министерств, но сам лидер не спешит звонить в Белый дом.

Бразильский лидер охарактеризовал отношения его страны с США, как худшие за последние 200 лет.

Это произошло после того, как Трамп привязал новую пошлину к своим требованиям прекратить преследование правого экс-президента Жаира Болсонару, который сейчас предстает перед судом за попытку отменить результаты выборов 2022 года.

Президент отметил, что Верховный суд Бразилии, который рассматривает дело против экс-лидера, "не учитывает слова Трампа — и не должен этого делать".

Читайте также на портале "Комментарии" — Трамп раскрыл детали своей будущей встречи с Путиным.




Источник: https://www.reuters.com/world/americas/i-wont-humiliate-myself-brazils-president-sees-no-point-tariff-talks-with-trump-2025-08-06/
