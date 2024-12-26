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Перед праздниками Укрзализныця запускает 52 новых вагона на популярные маршруты

В предновогодний период "Укрзалізниця" значительно увеличивает количество вагонов в составе популярных маршрутов, обеспечивая почти 4000 дополнительных мест для пассажиров.

26 декабря 2024, 15:56
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Черновалова Кристина

В период перед Новым годом Укрзализныця увеличивает количество вагонов в поездах, чтобы всем желающим было удобно добраться до родных и друзей. Всего в составы разных поездов добавляют 52 вагона. Такие мероприятия позволят создать около 4000 дополнительных мест для пассажиров по всей Украине.

Перед праздниками Укрзализныця запускает 52 новых вагона на популярные маршруты

Укрзализныця добавляет тысячи мест в поездах для новогодних путешественников

Среди нововведений – пять дополнительных вагонов к поезду № 79/80 Львов – Киев – Днепр, которые помогут удовлетворить растущий спрос во время праздничных дней. Другие поезда, которые получат усиление в виде дополнительных вагонов, включают маршруты в Ужгород, Рахов, Солотвин, а также между Запорожьем и Львовом и Николаевом и Киевом.

Не забыли в Укрзализныце и о маленьких пассажирах. Для организованных детских групп, которые планируют отправиться в путешествие до конца года, также предусмотрены места. Почти 7 тысяч детей воспользуются этой возможностью посетить мероприятия или праздничные события.

Читайте на портале "Комментарии" — Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" согласовал предложения изменений государственных регулируемых тарифов на перевозку грузов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию прессслужбы "Укрзализныци".

Кроме того, "Комментарии" писали, что украинская и словацкая железные дороги открывают новый маршрут в Братиславу, который начнет действовать с 15 декабря. Благодаря согласованному пересадочному маршруту через станцию Чоп путешествие станет быстрым и комфортным. Путешественники получат возможность удобно добраться до столицы Словакии, а также других городов страны, таких как Кошице, Жилина и Трнава. Об этом сообщает Укрзализныця.



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Источник: https://t.me/UkrzalInfo/6440
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