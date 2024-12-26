Перед праздниками Укрзализныця запускает 52 новых вагона на популярные маршруты

В период перед Новым годом Укрзализныця увеличивает количество вагонов в поездах, чтобы всем желающим было удобно добраться до родных и друзей. Всего в составы разных поездов добавляют 52 вагона. Такие мероприятия позволят создать около 4000 дополнительных мест для пассажиров по всей Украине.

Укрзализныця добавляет тысячи мест в поездах для новогодних путешественников

Среди нововведений – пять дополнительных вагонов к поезду № 79/80 Львов – Киев – Днепр, которые помогут удовлетворить растущий спрос во время праздничных дней. Другие поезда, которые получат усиление в виде дополнительных вагонов, включают маршруты в Ужгород, Рахов, Солотвин, а также между Запорожьем и Львовом и Николаевом и Киевом.

Не забыли в Укрзализныце и о маленьких пассажирах. Для организованных детских групп, которые планируют отправиться в путешествие до конца года, также предусмотрены места. Почти 7 тысяч детей воспользуются этой возможностью посетить мероприятия или праздничные события.

Читайте на портале "Комментарии" — Наблюдательный совет АО "Укрзализныця" согласовал предложения изменений государственных регулируемых тарифов на перевозку грузов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию прессслужбы "Укрзализныци".

Кроме того, "Комментарии" писали, что украинская и словацкая железные дороги открывают новый маршрут в Братиславу, который начнет действовать с 15 декабря. Благодаря согласованному пересадочному маршруту через станцию Чоп путешествие станет быстрым и комфортным. Путешественники получат возможность удобно добраться до столицы Словакии, а также других городов страны, таких как Кошице, Жилина и Трнава. Об этом сообщает Укрзализныця.