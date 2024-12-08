Пенсионный стаж 2025: кому придется работать дольше

С 1 января 2025 года в Украине возрастут требования к страховому стажу, необходимому для ухода на пенсию по возрасту. Теперь, чтобы получить пенсию в 60 лет, мужчинам и женщинам нужно будет иметь не менее 32 лет страхового стажа. Такие изменения вводятся в рамках постепенного реформирования пенсионной системы.

Сколько стажа нужно для пенсии в 2025 году

Если у человека нет достаточного стажа до 60 лет, выход на пенсию будет возможен в 63 года, но только при условии, что стаж составляет от 22 до 31 года. Те, у кого от 15 до 21 года страхового стажа, смогут получить пенсионные выплаты в 65 лет.

Для лиц, у которых стаж менее 15 лет, предусмотрена государственная социальная помощь вместо пенсии. Эту помощь можно будет оформить также по достижении 65-летнего возраста.

Пенсионная система Украины проходит этап реформ, и постепенное увеличение требований к стажу продлится до 2028 года. К примеру, в 2028 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо будет иметь не менее 35 лет страхового стажа. Однако есть и альтернатива: если у человека 40 и более лет стажа, то пенсию можно будет получить независимо от возраста.

Страховой стаж — это период, в течение которого человек официально работал и за него уплачивались взносы в Пенсионный фонд Украины. Он может включать как основную работу, так и периоды официального обучения или ухода за ребенком.

Чтобы проверить свой стаж, можно воспользоваться электронным кабинетом на сайте Пенсионного фонда. Это позволит заранее оценить, хватит ли имеющихся лет стажа для ухода на пенсию в желаемом возрасте.

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